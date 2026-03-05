Getty Images Sport
ترجمه
"عشر كرات أخرى" - بقي ويليام أوسولا لوقت متأخر في تدريبات نيوكاسل ليمارس الهدف الذي سجله ضد مانشستر يونايتد
دراما في اللحظات الأخيرة مع تسجيل أوسولا الهدف الحاسم في اللحظة الأخيرة
اتخذت مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز منعطفًا فوضويًا قبل نهاية الشوط الأول عندما طُرد جاكوب رامزي بسبب مخالفة ثانية تستوجب الإنذار بعد محاولة واضحة للغوص، لكن أنتوني جوردون تمكن من تسجيل هدف التقدم للفريق المضيف من ركلة جزاء. على الرغم من أن كاسيميرو سجل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير، إلا أن هدف أوسولا الرائع في الوقت المحتسب بدل الضائع ضمن ثلاث نقاط مهمة لفريق إدي هاو، الذي كان يعاني من ثلاث هزائم متتالية على أرضه.
- Getty Images Sport
هوي يكشف عن روتين أوسولا في التدريبات
أظهر المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا سرعة مخيفة ورباطة جأش لتسجيل هدف الفوز، وهو هدف قال مدربه إنه لم يكن محض صدفة. كشف هاو أن الشاب طلب بشكل خاص وقتًا إضافيًا في ملعب التدريب قبل 24 ساعة فقط من المباراة لتجربة هذا السيناريو بالضبط.
وقال مدرب نيوكاسل بعد المباراة: "كان هناك لحظة اعتقدت فيها أنه سيخرج من العشب وستخرج الكرة من الملعب. أعتقد أنه أبلى بلاءً حسناً في إبقائها داخل الملعب... طلب ويل بعد التدريب أمس 10 كرات إضافية. أراد 10 تسديدات إضافية ونسخة طبق الأصل من الهدف الذي سجله اليوم. سجل ثمانية من أصل 10. الفضل كله يعود إلى اللاعب لأنه أراد ذلك، أراد أن يفعل المزيد قبل أن يدخل الملعب. أنا أؤمن بشدة بمبدأ "اعمل جيدًا، وستحصل على المكافأة". أنا سعيد جدًا من أجله شخصيًا".
دفعة "هائلة" للماغبايز
بالنسبة لفريق عانى من ضعف الزخم في الأسابيع الأخيرة، شكلت هذه الفوز نقطة تحول في موسمه. سارع هاو إلى الإشادة بروح فريقه، الذي رفض أن تثبط البطاقة الحمراء معنوياته.
وتابع: "إنه فوز كبير لنا. أعتقد أننا كنا بحاجة إليه. نحن نعلم أننا كنا بحاجة إليه. لقد كانت مسيرتنا صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أن بعض أدائنا لم يكن سيئًا للغاية في المباريات الأخيرة، لكننا وجدنا طريقة لخسارة المباريات التي ربما لم يكن ينبغي أن نخسرها. اليوم بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، ثم حصلنا على بطاقة حمراء. كان من السهل على اللاعبين أن يشعروا بالأسف على أنفسهم، ها نحن ذا مرة أخرى. هذا أكبر ثناء يمكنني أن أقدمه للاعبين. لقد وقفوا بقوة في الشوط الثاني وقدموا المزيد، وجميعهم آمنوا بأننا نستطيع الفوز بالمباراة. نهاية رائعة للمباراة".
اختبار مانشستر سيتي يتبع في كأس الاتحاد الإنجليزي
سيأخذ نيوكاسل الآن استراحة قصيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للتركيز على مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي قبل استضافة برشلونة في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. أما مانشستر يونايتد، فسيكون أمامه 11 يوماً طويلاً ليندم على هذه الخسارة المؤلمة. بعد خروجه المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي، لن يخوض أي مباراة حتى مواجهته لأستون فيلا في 15 مارس.
إعلان