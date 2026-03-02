Goal.com
مباشر
Chelsea red cards GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ترجمه

عشر بطاقات حمراء في موسم واحد! أكثر حالات الطرد غباءً في تشيلسي في موسم 2025-26 - مرتبة حسب الأهمية

تواجه تشيلسي العديد من المشكلات التي يتعين حلها، ولكن ربما تكون المشكلة الأكثر وضوحًا في الوقت الحالي هي انعدام الانضباط. وقد تمت الإشارة إلى نقص الخبرة في الفريق الأصغر سنًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عدة مناسبات خلال عهد بلوكو، ولكن لا يوجد ما يبرز ذلك أكثر من الحفاظ على كامل اللاعبين على أرض الملعب في ستامفورد بريدج.

كانت البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيدرو نيتو ضد أرسنال يوم الأحد هي العاشرة لفريق تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث تلقى تسعة لاعبين بطاقات حمراء إلى جانب المدرب السابق إنزو ماريسكا. تم إلقاء اللوم جزئياً على الإيطالي بسبب انضباط الفريق السيئ الذي عانى منه خلال النصف الأول من الموسم، ولكن يبدو أن هذا النمط مستمر الآن تحت قيادة ليام روزينيور، حيث تسبب نيتو في إنهاء البلوز مباريات متتالية في وضع غير متكافئ من حيث العدد.

وقال روزينيور بعد الخسارة 2-1 في ملعب الإمارات: "نحتاج إلى فعل شيء ما [بشأن انضباطنا]، هذا أمر مؤكد. أحتاج إلى التحدث إلى الجهاز الفني والموظفين في النادي واللاعبين، لأن هذا الأمر غير مقبول". "أعلم أن سجل النادي ليس جيدًا منذ بداية الموسم، والآن أصبح سيئًا. لعبنا 10 مباريات عندما كنت في المنصب ولم نواجه هذه المشاكل، لكننا واجهناها في مباراتين. هناك مشكلة عميقة نحتاج إلى معالجتها".

مهما كانت هذه المشكلة العميقة، فإن روزينيور بحاجة إلى القضاء عليها، حيث أن بعض البطاقات الحمراء التي حصل عليها تشيلسي هذا الموسم لا يمكن تبريرها. مع أخذ ذلك في الاعتبار، صنّفت GOAL 10 حالات طرد (حتى الآن!) حسب درجة غبائها...

  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    10تريفو تشالوباه ضد برايتون (27 سبتمبر)

    من بين جميع اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات حمراء مع تشيلسي خلال الموسم، كان طرد تريفو تشالوباه ضد برايتون في سبتمبر هو الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إلقاء اللوم على عوامل أخرى.

    تمت معاقبة المدافع الإنجليزي لحرمانه دييغو غوميز من فرصة تسجيل هدف بعد أن أسقطه على حافة منطقة الجزاء، لكنه اضطر إلى اتخاذ إجراء يائس بعد أن أخطأ أندري سانتوس في تمرير الكرة مما سمح للاعب برايتون الباراغواياني بالتسجيل. كان تشيلسي متقدمًا 1-0 في بداية الشوط الثاني، لكن الفريق الذي لعب بعشرة لاعبين خسر في النهاية 3-1 مع عودة تشالوباه إلى غرفة الملابس.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    9إنزو ماريسكا ضد ليفربول (4 أكتوبر)

    إذا كانت هذه القائمة ترتب البطاقات الحمراء "غير الضرورية" ، فسيكون إنزو ماريسكا في مرتبة أعلى بكثير ، ولكن من حيث "الغباء" ، من الصعب لوم مدرب على الاحتفال بهدف الفوز الذي سجله الموهبة الشابة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهزم حامل اللقب على أرضه.

    أدى هدف إستيفاو الذي وضع تشيلسي في المقدمة 2-1 على ليفربول إلى اندفاع ماريسكا على طول خط التماس والقفز على لاعبيه عند علم الزاوية. ومع ذلك، فإن شرطة المرح في الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروفة باسم PGMOL، لا تسمح للمدربين بمغادرة مناطقهم الفنية بهذه الطريقة الفاضحة، وبالتالي شاهد ماريسكا الثواني الأخيرة من داخل نفق ستامفورد بريدج.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    8ويسلي فوفانا ضد بيرنلي (21 فبراير)

    كان على ويسلي فوفانا أن يتعلم من تجربته السابقة عندما تلقى بطاقة صفراء في مباراة ضد بيرنلي في فبراير، وألا يندفع في التحدي مع جيمس وارد-برووز. لكن المدافع الفرنسي اندفع، لكن توقيته كان سيئًا، فتلقى بطاقة صفراء ثانية، تاركًا تشيلسي يلعب آخر 18 دقيقة من المباراة ناقصًا لاعبًا.

    لم يتمكن البلوز من الحفاظ على تقدمهم 1-0، حيث أدرك زيان فليمنج التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، وعلى الرغم من أن الإساءات العنصرية التي تعرض لها فوفانا في أعقاب الحادث كانت بغيضة وغير مقبولة على الإطلاق، إلا أنه لا شك في أن قراره في ذلك اليوم يجب أن يكون موضع تساؤل.

  • Marc Cucurella Chelsea 2025-26Getty Images

    7مارك كوكوريلا ضد فولهام (7 يناير)

    لقد تعرض مارك كوكوريلا لعدد لا بأس به من المشاجرات خلال مسيرته مع تشيلسي حتى الآن، على الرغم من أنه تمكن إلى حد كبير من تجنب العقوبات هذا الموسم، بل واستفز خصومه إلى ارتكاب أخطاء في التقدير. لكن النقطة السوداء الوحيدة في سجل المدافع الإسباني جاءت في مباراة الديربي مع فولهام في يناير، عندما تسبب خطأه في هزيمة البلوز في كرافن كوتاج.

    في منتصف الشوط الأول، لعب بيرند لينو كرة طويلة إلى هاري ويلسون. وجد كوكوريلا نفسه آخر مدافع لفريق تشيلسي، لكنه فشل في التعامل مع الكرة المرتدة قبل أن يسقط ويلسون وهو على وشك التسجيل. طُرد كوكوريلا من الملعب لحرمانه الفريق المنافس من فرصة تسجيل هدف بعد ارتكابه خطأ نادر الحدوث.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    6جواو بيدرو ضد بنفيكا (30 سبتمبر)

    عاد جوزيه مورينيو إلى ستامفورد بريدج في الأيام الأولى من توليه منصب المدير الفني لبنفيكا، لكن المباراة لم ترق إلى مستوى التوقعات، حيث فاز تشيلسي 1-0 بفضل هدف ذاتي سجله ريتشارد ريوس في الشوط الأول. على الرغم من النتيجة المتقاربة، كان البلوز مرتاحًا طوال معظم المباراة، مما جعل طرد البديل جواو بيدرو في اللحظات الأخيرة أكثر إحباطًا.

    مع بقاء 30 ثانية فقط من الوقت المحتسب بدل الضائع، رفع المهاجم البرازيلي قدمه بشكل متهور نحو رأس أحد الخصوم أثناء صراعه على كرة مرتدة. حصل بيدرو بعد ذلك على بطاقة صفراء ثانية بسبب رفع قدمه عالياً، لكن لو كان فكر لمدة جزء من الثانية في ما كان يحاول فعله، لكان أدرك أن المخاطرة لا تستحق العناء في هذه المرحلة المتأخرة من المباراة.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5مويسيس كايسيدو ضد أرسنال (30 نوفمبر)

    عندما استعد تشيلسي لاستقبال أرسنال في ستامفورد بريدج في نوفمبر، كان الفريق أقرب منافس للمدفعجية في صدارة الترتيب، مع تركيز كبير على المواجهة المحتملة بين أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ديكلان رايس ومويزيس كايسيدو. لكن يبدو أن الضجة الإعلامية أثرت على الأخير، الذي تلقى بطاقة حمراء قبل أن تصل المباراة إلى الشوط الأول.

    اندفع كايسيدو في تحدي مع ميكيل ميرينو، لكنه نجح فقط في إصابة كاحل لاعب أرسنال، كما تسبب في إصابة طفيفة لنفسه. تبع ذلك بطاقة حمراء، وعلى الرغم من أن البلوز كافحوا لتحقيق تعادل مستحق 1-1، إلا أنهم حصلوا على أربع نقاط فقط من المباريات الثلاث التي تم إيقاف كايسيدو عنها، مما أنهى تقريبًا حظوظهم في الفوز باللقب بعد تصرفه غير المبرر.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4بيدرو نيتو ضد أرسنال (1 مارس)

    كان بيدرو نيتو قد عانى من أجل إحداث تأثير كبير في مباراة تشيلسي مع أرسنال عندما التقى الفريقان اللندنيان في ملعب الإمارات في مارس، لكن ذلك لم يكن عذراً له لإخراج غضبه خلال خمس دقائق جنونية في الشوط الثاني. تلقى أولاً بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على رأسية جوريان تيمبر التي أعطت الغانرز تقدمًا 2-1 في شمال لندن، قبل أن يغوص لإسقاط غابرييل مارتينيلي أثناء قيادته لهجوم مرتد للفريق المضيف بعد لحظات.

    لم يصدق نيتو أنه طُرد، لكنه لم يستطع الاعتراض، ووصف مهاجم تشيلسي السابق كريس ساتون اللاعب البرتغالي بأنه "أحمق" لـ"تخليه عن تشيلسي" بعد أن فشل الفريق في العودة إلى المباراة بعد طرد لاعب.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3روبرت سانشيز ضد مانشستر يونايتد (20 سبتمبر)

    كان روبرت سانشيز عرضة لاندفاعات دموية إلى الرأس طوال مسيرته مع تشيلسي، وكانأحد أكثرها تكلفة في أولد ترافورد في سبتمبر عندما طرد بعد خمس دقائق فقط. كان بإمكان سانشيز البقاء في مكانه ومحاولة التصدي لأي تسديدة كان بريان مبيومو سيحاولها بعد أن تجاوز دفاع البلوز، لكن الحارس الإسباني اندفع بدلاً من ذلك واصطدم بمهاجم مانشستر يونايتد على بعد حوالي 20 ياردة من المرمى.

    بصفته آخر مدافع، تم طرده عن حق، تاركًا الزوار يلعبون معظم المباراة بعشرة لاعبين. ساعدهم طرد كاسيميرو قبل نهاية الشوط الأول، لكن مانشستر يونايتد كان قد تقدم بهدفين، ولم يتمكن تشيلسي من التعادل رغم أن تريفو تشالوباه قلص الفارق في الدقائق الأخيرة.

  • FBL-ENG-LCUP-WOLVES-CHELSEAAFP

    2ليام ديلاب ضد وولفز (29 أكتوبر)

    بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أغسطس، كان ليام ديلاب يأمل في بدء مسيرته مع تشيلسي عندما عاد إلى الملاعب من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني من مباراة الدور الرابع من كأس كاراباو ضد وولفز بعد شهرين. لكنه أنهى الليلة في مولينوكس بعد أن وصفه مدربه إنزو ماريسكا بـ"الغبي" بعد طرده من الملعب بسبب ارتكابه خطأين سخيفين.

    حصل ديلاب أولاً على بطاقة صفراء لدفعه يرسون موسكيرا في حادثة خارج الكرة، ثم بعد سبع دقائق فقط، قفز على إيمانويل أغبادو ووجه له ضربة بمرفقه، مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء ثانية وبالتالي بطاقة حمراء. كان تشيلسي متقدمًا 3-2 في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أن ولفرهامبتون نجح في التعادل، إلا أن هدف جيمي جيتنز في الدقيقة الأخيرة يعني أن تصرف ديلاب غير الحكيم لم يؤد إلى هزيمة الفريق.

  • Malo Gusto Chelsea 2025-26Getty Images

    1مالو غوستو ضد نوتنغهام فورست (18 أكتوبر)

    أن يتم طردك من الملعب عندما تكون نتيجة المباراة لا تزال متأرجحة أو حتى عندما تبلغ الإحباط من هزيمة معينة ذروتها، هو أمر مختلف تمامًا عن تلقي بطاقة حمراء عندما تكون النتيجة قد حسمت بالفعل. لكن هذا بالضبط ما فعله مالو غوستو مع تشيلسي عندما كان الفريق متقدمًا 3-0 على نوتنغهام فورست في الدقيقة 87 من المباراة التي أقيمت في سيتي جراوند في أكتوبر.

    بينما كانت اللمسات الأخيرة توضع على بيان فورست الذي يؤكد إقالة أنجي بوستيكوغلو، اندفع غوستو على نيكو ويليامز ليحصل على بطاقة صفراء ثانية في المباراة وبالتالي طرد مبكر. وصف إنزو ماريسكا التحدي بأنه "عديم الفائدة" في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، وربما كان ذلك لطيفًا من المدافع الفرنسي بالنظر إلى حالة المباراة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
0