منذ انتقال جوارديولا إلى مانشستر سيتي في عام 2016، انتشرت تكهنات بأن المدرب يريد انتزاع ميسي من برشلونة وإحضاره إلى ملعب الاتحاد. طوال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، اضطر المدرب إلى نفي التقارير التي أفادت بأنه حاول التعاقد مع ميسي، وكذلك نيمار وسيرجيو بوسكيتس.

أقرب ما كان ميسي من لم شمله مع جوارديولا في مانشستر سيتي كان في صيف 2020 عندما أبلغ برشلونة في رسالة بوروفاكس أنه يريد الرحيل وعقد اجتماعًا مع مدربه السابق في منزله، قبل أن يقرر في النهاية البقاء في كاتالونيا.

عُرض ميسي بعد ذلك على مانشستر سيتي في عام 2021 عندما اضطر إلى مغادرة برشلونة بسبب المشاكل المالية للنادي، على الرغم من أن باريس سان جيرمان أبدى اهتمامًا أكبر بالتعاقد معه. لكن في أي من هذه المناسبات، لم يقدم نادي مانشستر عرضًا فعليًا للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

لم يتواصل مانشستر سيتي مع برشلونة بشأن التعاقد مع ميسي سوى مرة واحدة، في عام 2008، بعد أيام من استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي وقبل أن يفوز الأرجنتيني بأول كرة ذهبية له. لكن العرض تسبب في ارتباك كبير في برشلونة ومانشستر سيتي. ذلك لأنه تم تقديمه عن طريق الخطأ، ونجم عن سوء فهم وسط الحماس الذي ساد مانشستر سيتي بعد أن أصبح مليارديرًا بين عشية وضحاها...