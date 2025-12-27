مع قرب رحيله عن برشلونة .. ليفاندوفسكي يبدأ جولة مفاوضات مع السعودية رغم العرض الأمريكي!

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تقرير منفصل خلال الشهر الجاري أن ممثلي ليفاندوفسكي أجروا أيضًا محادثات مع نادي شيكاغو فاير الأمريكي، بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

فالنادي الأمريكي، الذي سبق وأن حاول ضم نيمار وكيفن دي بروينه في عام 2025، يعتبر ليفاندوفسكي هدفًا رئيسيًا منذ ما يقارب ستة أشهر، خاصة وأن مدينة شيكاغو تحتضن أكبر جالية بولندية في الولايات المتحدة.

ويُنظر إلى ليفاندوفسكي على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب في تاريخ بولندا، حيث سجل 88 هدفًا في 163 مباراة دولية مع منتخب بلاده. ولا يزال "النسور" في سباق التأهل إلى كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية، إذ يواجهون ألبانيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي، يوم 26 مارس 2026 تحت قيادة المدرب يان أوربان.

وبحسب "بي بي سي"، فإن ليفاندوفسكي منفتح على فكرة الانضمام إلى شيكاغو فاير، مع عدم توقع وجود عقبات مالية في الصفقة، بينما تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الدوري السعودي للمحترفين قد تقدم بعرض مالي أكبر لمهاجم برشلونة المخضرم.