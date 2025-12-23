(C)Getty Images
بعد حصده اللقب التاسع.. لويس إنريكي يستعد لتلقي عرض "غير مسبوق" من باريس سان جيرمان
حقبة إنريكي الفارقة في باريس
تحت قيادة لويس إنريكي، رفع باريس سان جيرمان أول لقب له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليزيل أخيراً الحاجز النفسي الذي خيم على النادي لأكثر من عقد من الزمان. كان ذلك إنجازاً أعاد تشكيل المفاهيم حول كرة القدم الباريسية في جميع أنحاء أوروبا ورسّخ مكانة لويس إنريكي كمهندس لحقبة جديدة.
عبر 143 مباراة في جميع المسابقات، سجل إنريكي 98 فوزاً و26 تعادلاً و19 هزيمة فقط، بنسبة فوز بلغت 68.53%.
تُرجم هذا المستوى من الثبات إلى ألقاب، بما في ذلك التتويج بكأس الإنتركونتيننتال ضد فلامنجو، الذي يدربه مدافع تشيلسي السابق فيليبي لويس، ليختتم عام 2025 بشكل شبه مثالي.
جاءت الشائبة الوحيدة في يوليو الماضي، عندما حرم تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا باريس سان جيرمان من تحقيق اكتساح كامل للألقاب في كأس العالم للأندية. وحتى تلك الكبوة لم تقلل من الشعور بأن هذا الفريق يعمل في ذروة قوته.
عقد يتجاوز الأعراف
مع اقتراب انتهاء العقد الحالي للويس إنريكي في عام 2027، بدأ باريس سان جيرمان بالفعل التحرك لتأمين مستقبله. ووفقاً لتقارير من صحيفة "آس"، يدرس النادي بجدية فكرة عرض ما يسمى بـ "عقد مدى الحياة"، وهو مفهوم لم يسبق له مثيل في المستويات العليا لكرة القدم الأوروبية.
ويُفهم أن كبار الشخصيات داخل النادي سعداء للغاية بعمل لويس إنريكي ومقتنعون بشكل متزايد بأنه يجب أن يكون المشرف طويل الأمد على الرؤية الرياضية لباريس سان جيرمان. ويُنظر إليه، أكثر من مجرد مدرب، على أنه حجر الزاوية في الهوية المستقبلية للنادي، وشخص قادر على استدامة النجاح بدلاً من مجرد تحقيقه في نوبات متقطعة.
تعززت تلك الثقة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي حيث تأهل باريس سان جيرمان بسهولة إلى الدور التالي من كأس فرنسا بفوزه 4-0 على فريق الدرجة الخامسة "فيندي فونتناي فوت". وضمنت أهداف ديزيريه دوي وعثمان ديمبيلي، إلى جانب ثنائية من جونزالو راموس، عدم حدوث أي مفاجآت. وبعد المباراة، تحدث لويس إنريكي بنبرة مزجت بين الرضا والاحترافية. حيث قال: "من الجيد اللعب في الكأس، في ملعب بهذه الأجواء. لقد كان احتفالاً، ولعبنا بجدية. يكون الأمر صعباً عندما تلعب ضد فريق بمستوى مختلف تماماً. كان هناك فرق كبير، لكنني أعتقد أننا أعددنا للمباراة جيداً واللاعبون قدموا أداءً جيداً للغاية".
وفي تحليله لنجاح النادي في عام 2025، أضاف لويس إنريكي: "إنه عام تاريخي للنادي. عادة ما تنتظر المراجعات والتقييمات نهاية الموسم، بما أننا في موسم 2025-2026. لا يمكن أن يكون هذا وقتاً للمراجعة، ولكن إذا فكرنا فقط في السنة التقويمية 2025، فمن الواضح أنها تاريخية للنادي وللباريسيين. نحن سعداء. لكننا سعداء أيضاً بعطلة عيد الميلاد. من الجيد لنا الحصول على وقت للتعافي. ولكن بعد العطلة، سنكون سعداء بالعودة والتفكير فيما تبقى من الموسم".
الحرية والانضباط والإيمان مفاتيح نجاح باريس سان جيرمان
بشكل حاسم، وجد لويس إنريكي في باريس سان جيرمان بيئة تناسب فلسفته الكروية تماماً. وبدعم من إدارة النادي، غرس إيماناً لا هوادة فيه بالعمل الجاد والمسؤولية الجماعية، وهي قيم لم تكن دائماً محل ترحيب عالمي في غرف الملابس المليئة بالنجوم. أثبت رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد أنه نقطة تحول. فبعد تحرره من جاذبية النجم الأوحد، اكتشف لويس إنريكي التوازن الذي استعصى على باريس سان جيرمان في موسم 2024-2025. ومنذ ذلك الحين، كانت النتائج قوية.
لقد كانت سلطته مطلقة. أظهر لويس إنريكي استعداداً لإجلاس أي لاعب على دكة البدلاء، بغض النظر عن سمعته، معززاً مبدأ أنه لا يوجد فرد فوق الفريق. وقد ازدهر البعض تحت هذا التحدي. ديمبيلي، الذي كان موضع شك في السابق بسبب عدم ثبات مستواه، تألق لدرجة أنه حصل على جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست" (الأفضل) من الفيفا تحت قيادة لويس إنريكي. وتعلم آخرون الدرس بالطريقة الصعبة؛ فمواهب مثل برادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا يدركون الآن أن المجهود الانتقائي لا يؤدي إلا إلى دكة البدلاء.
التحديات التي لا تزال تواجه باريس سان جيرمان
على الرغم من الألقاب، هناك اختباران رئيسيان يلوحان في الأفق. الأول هو تأمين مستقبل لويس إنريكي على المدى الطويل وإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة التي يحرص باريس سان جيرمان على جعلها دائمة. والثاني هو ضمان استمرار اللاعبين الأساسيين، بدءاً من فيتينيا، في الانخراط في السعي المتواصل لتحقيق النجاح. يدرك باريس سان جيرمان أن المهمة لن تكون سهلة. فالنجاح المستمر يجذب الانتباه، والنادي الذي وجد المعادلة الصحيحة أخيراً يجب أن يعمل الآن لحمايتها من خلال ربط نجومه بصفقات أطول، ليظلوا محميين من الطامعين المحتملين في المستقبل.
