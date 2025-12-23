بعد حصده اللقب التاسع.. لويس إنريكي يستعد لتلقي عرض "غير مسبوق" من باريس سان جيرمان

تحت قيادة لويس إنريكي، رفع باريس سان جيرمان أول لقب له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليزيل أخيراً الحاجز النفسي الذي خيم على النادي لأكثر من عقد من الزمان. كان ذلك إنجازاً أعاد تشكيل المفاهيم حول كرة القدم الباريسية في جميع أنحاء أوروبا ورسّخ مكانة لويس إنريكي كمهندس لحقبة جديدة.

عبر 143 مباراة في جميع المسابقات، سجل إنريكي 98 فوزاً و26 تعادلاً و19 هزيمة فقط، بنسبة فوز بلغت 68.53%.

تُرجم هذا المستوى من الثبات إلى ألقاب، بما في ذلك التتويج بكأس الإنتركونتيننتال ضد فلامنجو، الذي يدربه مدافع تشيلسي السابق فيليبي لويس، ليختتم عام 2025 بشكل شبه مثالي.

جاءت الشائبة الوحيدة في يوليو الماضي، عندما حرم تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا باريس سان جيرمان من تحقيق اكتساح كامل للألقاب في كأس العالم للأندية. وحتى تلك الكبوة لم تقلل من الشعور بأن هذا الفريق يعمل في ذروة قوته.