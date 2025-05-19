قبل الرد على عرض الهلال .. ممثلة عن عائلة سيموني إنزاجي تصل الرياض لهذا السبب!

الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل..

بين تأكيدات السعوديين وتجاهل الإيطاليين؛ أصبح مستقبل سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر؛ لغزًا محيرًا في الوقت الحالي.

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الإعلاميون والصحف الرياضية في السعودية أعلنوا تفاوض نادي الهلال مع إنزاجي؛ من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" جورج جيسوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيتها.. لم تتحدث الصحف الإيطالية عن هذا الأمر، بل تشير إلى أن المدير الفني أقرب للتجديد مع نادي إنتر؛ وذلك بالتزامن مع تمسك الإدارة به.