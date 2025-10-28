عرض الزواج على صديقته في توقيت غريب واتهمه لاعب ليفربول بتقليد مورينيو .. حكايات عالم "الأناني" برندان رودجرز

جاء عرض زواج رودجرز الرومانسي العلني على منسقة السفر السابقة بنادي ليفربول شارلوت سيرل، في عام 2016 بعد 68 يومًا فقط من إنهاء إجراءات طلاقه.

أصبح تطليق سوزان، التي استمر زواجه بها 14 عامًا، رسميًا في ديسمبر 2015، وفي فبراير التالي شوهد رودجرز راكعًا على ركبة واحدة في تايمز سكوير بنيويورك.

صُدم السياح عندما تعرفوا على رودجرز وهو الرجل الجاثي أمام صديقته البالغة من العمر 33 عامًا آنذاك بعد أن قدم لها باقة من الورود، وهي أم لطفل واحد.

شوهد الزوجان يتوقفان في سيارة مرسيدس، وقدم عرض الزواج أمام مصور قبل المغادرة مرة أخرى.

كانت الآنسة سيرل منسقة السفر في ليفربول عندما التقت برودجرز لأول مرة - الذي كان يتقاضى 5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا كمدرب للنادي - في عام 2013.

يُقال إن مدرب سوانزي وريدينج السابق 'صادقها' بينما كانت في طور الطلاق من زوجها، ستيفن هيند.

أخبر الجيران كيف أنهم كانوا يرون رودجرز غالبًا يركن سيارته البورش بالقرب من المنزل المستأجر الذي كانت تتقاسمه مع ابنتها البالغة من العمر 15 شهرًا آنذاك.

كانت سيرل في طور الطلاق من زوجها الذي دام 17 شهرًا، والذي صدر بحقه أمر تقييدي ضد سيرل في أغسطس 2014 بعد إرسال سلسلة من الرسائل النصية الخبيثة لها حول رودجرز وانهيار زواجهما.

كان رودجرز وزوجته السابقة معًا لمدة 20 عامًا، ومتزوجين لمدة 14 عامًا، عندما انتشرت أخبار نيتهما الانفصال. بدلاً من تسوية الإجراءات بسرعة ودية، شهد مايو 2015 رفع سوزان دعوى قضائية ضد زوجها الذي سيصبح قريبًا سابقًا، سعيًا للمطالبة بـ 50 في المائة من أرباحه المستقبلية، بالإضافة إلى نصف مصدر ثروة كبيرة.