عرش عمر السومة والثأر من رونالدو .. أرقام قياسية سيبحث عنها عبد الرزاق حمدالله في الشباب

أتم عبد الرزاق حمدالله اليوم الثلاثاء انتقاله من الاتحاد إلى الشباب، حيث أجمعت المصادر الصحفية على توقيعه على عقد يمتد لموسمين قادمين.

الشباب سيكون النادي الثالث في مسيرة حمدالله في الدوري السعودي، حيث سبق وارتدى قميصي النصر والاتحاد وتألق بهما بشدة وحقق عديد الإنجازات الجماعية والفردية.

المهاجم المغربي رفض العروض القادمة من خارج السعودية، لرغبته البقاء وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، إذ تلقى عرضين ضخمين من قطر والإمارات لكنه اختار التعاون في البداية قبل أن يُحول الوجهة نحو العاصمة الرياض من جديد ويُوقع مع الشباب.

نستعرض معًا أبرز الأرقام القياسية التي سيبحث عنها "الساطي" خلال رحلته مع الشباب والتي على الأرجح ستكون الأخيرة له في الملاعب السعودية ..