"عذر" جيانلوكا بريستياني بشأن إساءة معاملة فينيسيوس جونيور من المرجح أن يُرفض، حيث ادعى جناح بنفيكا أن نجم ريال مدريد استخدم لفظة "قزم" للإهانة
بريستياني موقوف مؤقتًا وسط عاصفة من الانتقادات العنصرية
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إيقافًا مؤقتًا على بريستياني بعد اتهامه بالإساءة العنصرية إلى فينيسيوس خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد الأسبوع الماضي. شوهد الأرجنتيني وهو يتحدث وغطى فمه بقميصه قبل أن يتحدث فينيسيوس إلى الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي بدأ إجراءات مكافحة العنصرية.
ونفى بريستياني هذه الاتهامات بنفسه، مدعيا أن خصمه البرازيلي أخطأ في فهم ما قاله خلال المواجهة بينهما.
وقع الحادث بعد وقت قصير من تسجيل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة على ملعب إستادو دا لوز، حيث ادعى جوزيه مورينيو لاحقًا أن الجناح هو المسؤول عن الاحتفال أمام جماهير الفريق المضيف وأن بنفيكا لا يمكن أن يكون ناديًا عنصريًا لأن أسطورة النادي أوزيبيو كان أسود البشرة.
تعرضت تعليقات مورينيو وقرار بنفيكا بدعم بريستياني لانتقادات واسعة في عالم كرة القدم خلال الأسبوع الماضي تقريبًا، بينما أعلن نجوم ريال مدريد دعمهم لفينيسيوس وشجبوا العنصرية.
وينجر يدعي أن فينيسيوس نعتَه بالقزم
وفقًا لصحيفة The Times، من المقرر أن يدعي بريستياني أن فينيسيوس سخر منه بسبب طوله وأنه استخدم كلمة "maricon" - وهي كلمة مسيئة للمثليين - ردًا على ذلك بدلاً من كلمة "mono" - التي تعني قرد - كما أعلن كل من فينيسيوس وزميله في فريق لوس بلانكوس كيليان مبابي، الذي قال أيضًا إنه سمع الإساءة.
استخدام لغة عنصرية أو معادية للمثليين يعد انتهاكًا للمادة 14 من قواعد الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ويؤدي إلى إيقاف أي لاعب أو مسؤول مدان لفترة طويلة. لا تشمل هذه القواعد التعليقات المتعلقة بالخصائص الجسدية مثل الطول أو الحجم.
بنفيكا يدعم بريستياني بينما كورتوا يصف تصرفاته بـ"المؤسفة"
واصل بنفيكا دعمه لبرستياني، حيث انتقد الرئيس روي كوستا قرار منع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من المشاركةفي مباراة الإياب.
وقال: "لم أكن موجودًا على أرض الملعب لأعرف ما قيل أو لم يقال؛ في موقف كهذا، يمكن أن يقال الكثير. نحن نصدق كلام لاعبنا، الذي تم وصفه بالعنصري، لكنه أبعد ما يكون عن العنصرية.
لقد دافعنا دائمًا عن اللاعب، وأبقيناه على اطلاع دائم بكل ما كنا نفعله، وأنا أتحدث الآن فقط لأنه تم اتخاذ قرار، حتى لو لم يكن نهائيًا وحتى لو كان غير عادل من وجهة نظرنا. لم يكن من المبرر أن يتحدث الرئيس قبل انتهاء الإجراءات. في النهاية، لم تصدر أي عقوبة، بل كان هناك فقط إيقاف عن اللعب، ولكن لم يكن هناك داعٍ للحديث عن مسألة كانت لا تزال قيد النظر".
دافع بريستياني عن نفسه بالقول إنه استخدم لغة معادية للمثليين وليس عنصرية، لكن حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا ندد بذلك قائلاً: "إنها خطيرة بنفس القدر لأنها إهانات معادية للمثليين... لقد شاهدت أيضاً الصور من مدرجات بنفيكا خلال المباراة وأعتقد أنه من المؤسف رؤية ذلك في الملعب.
"قد تحب لاعبًا أكثر أو أقل، لكن القيام بهذه الإيماءات أمر مخجل... لم أرَ ما إذا كانوا قد قالوا أي شيء عن ملاحقة مشجعيهم الذين قاموا بهذه الإيماءات التي تشبه القرود.
"لكن مع كل ما حدث، هناك الكثير من الأمور التي لم تتم بشكل جيد. أعتقد أن العنصرية وكره المثليين - كل هذه الأمور - لا يمكننا قبولها ببساطة، والإهانة خطيرة بنفس القدر".
مباراة الإياب الحاسمة يوم الأربعاء
مع كل ما حدث خلال مباراة الذهاب وفي الأسبوع الذي تلاها، من المؤكد أن مباراة الأربعاء ستكون مشحونة ومتقلبة في ملعب البرنابيو. تقدم ريال مدريد ضئيل للغاية بنتيجة 1-0، لكن لاعبي ألفارو أربيلوا سيكونون أكثر تصميماً على إنهاء المهمة والوصول إلى دور الـ16 في ضوء ما تعرض له فينيسيوس في المباراة الأولى.
ومع ذلك، يواجه بريستياني عقوبة طويلة تصل إلى حوالي عشر مباريات إذا ثبتت إدانته، ولن يلعب في مباراة الأربعاء بسبب إيقافه المؤقت.
