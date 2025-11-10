"عد وساعد زميلك".. واين روني يصوب سهامه نحو محمد صلاح مجددًا!

تعرض ليفربول للهزيمة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي أمس الأحد.

وفي جميع المسابقات، خسروا الآن سبعًا من آخر عشر مباريات، ما دفع البعض لاستبعادهم من سباق اللقب، بينما انتهى دفاعهم عن لقب كأس كاراباو بالفعل.

كان صلاح غزير الإنتاج العام الماضي لكنه عانى لتسجيل الأهداف هذا الموسم، وإن كان ذلك ضمن خط هجوم لم يتمكن من التألق بانتظام.

يمتلك النجم المصري 4 أهداف فقط باسمه، ولكنه كان يُعفى سابقًا من بعض الواجبات الدفاعية.

هذا الأمر ترك ظهير ليفربول الأيمن كونور برادلي مكشوفًا أمام نجم السيتي جيريمي دوكو، الذي استمتع بأمسية رائعة في ملعب الاتحاد. تم اختيار البلجيكي كرجل للمباراة، مسجلاً هدفًا رائعًا، لكن روني يعتقد أن برادلي كان يجب أن يحصل على مزيد من المساعدة لاحتوائه.