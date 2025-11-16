عدو مورينيو و كابوس رونالدو ورجل العصابات المزعوم.. الوجه الآخر لنجم الأسبوع في تصفيات كأس العالم!

لكن، من أين أتى الوجه المظلم لباروت؟ لماذا يبدو مستعدًا دائمًا للحرب؟ الإجابة تكمن في معاناته القاسية في إنجلترا.

عندما كان مراهقًا في توتنهام، أطلق عليه الإعلام لقب هاري كين الجديد، هذا اللقب كان لعنة أكثر منه مديحًا.

وجد نفسه تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي قرر ذبحه علنًا، ففي مؤتمر صحفي شهير، وعندما سُئل مورينيو عن بديل هاري كين المصاب، أجاب ببرود: ليس لدينا أي مهاجم، متجاهلاً باروت الجالس على الدكة تمامًا، مورينيو وصفه بالمغرور الذي يحتاج للتربية في فريق الشباب.

هذه الإهانة العلنية، مضافة إلى سلسلة من الإعارات الفاشلة في ميلوول وبريستون، صنعت منه رجلاً مقاتلاً لا يثق بأحد.

لقد تعلم إما أن يأكل أو يُؤكل، ويبدو أنه استخدم قسوته التي تعلمها من مورينيو، ليطبقها على البرتغال.

هذه التجارب القاسية صقلت شخصيته العدوانية في الملعب، وجعلته يرى كل مباراة كبرى، خاصة ضد نجوم مثل رونالدو، كفرصة شخصية للانتقام من كل من قلل منه.

لكن القصة لم تتوقف هنا، ففي أيرلندا، طاردته قصص مظلمة أكثر، حيث تحدثت تقارير صحفية عن صداقاته المثيرة للجدل مع أفراد مرتبطين بعصابة كيناهان، إحدى أخطر عصابات الجريمة المنظمة في أيرلندا.

وبينما لم تثبت عليه أي تهم، فإن هذه الظلال أضافت إلى صورته كالفتى المتمرد الذي لا يسير على الخط.