عدوى جوان جارسيا تنتقل للدوري الإيطالي.. إنتر يهزم "كابوسه" في ليلة الصعود لقمة الكالتشيو!

لم يكن من المفترض أن يكون فيديريكو رافاليا هو الرجل الذي يقف في وجه طوفان إنتر لولا تدخل القدر وسوء طالع زميله البولندي لوكاس سكوروبسكي. فالحارس الإيطالي بدأ الموسم بصفته "الخيار الثاني"، حيث قضى الشطر الأول من الكالتشيو حبيس مقاعد البدلاء (جلس احتياطياً في 9 جولات)، مكتفياً بانتظار نصف فرصة.

إلا أن إصابة الحارس الأساسي سكوروبسكي فتحت الباب على مصراعيه أمام رافاليا، الذي تحول من "ضيف شرف" في القائمة إلى "بطل الضرورة".

رغم أن لوحة النتائج في "جوزيبي مياتزا" أشارت إلى خسارة قاسية لبولونيا بثلاثية مقابل هدف أمام إنتر، إلا أن رافاليا قدم مباراة بطولية، واستنسخ أداء جوان جارسيا حارس برشلونة في موقعة إسبانيول أمس السبت بالدوري الإسباني.

خاض رافاليا 90 دقيقة تحت "القصف" المستمر، حيث اضطر للقيام بـ 7 تصديات حاسمة طوال اللقاء، والرقم الأكثر دلالة ورعباً هو أن 6 من هذه التصديات جاءت من تسديدات داخل منطقة الجزاء، ما يؤكد أنه كان يواجه مهاجمي الإنتر وجهاً لوجه دون أي غطاء دفاعي يذكر.

لم يرتكب رافاليا أخطاءً ساذجة، حيث تصدى لما هو متاح وتفوق جزئياً على التوقعات، منقذاً فريقه من نتيجة تاريخية كارثية.

علاوة على ذلك، تحمل رافاليا عبء الخروج بالكرة تحت الضغط العالي الشرس لإنتر، حيث لمس الكرة 58 مرة، وحاول كسر الحصار بـ 31 كرة طويلة نجح في إيصال 15 منها لزملائه.