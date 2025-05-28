دافع عن النصر وهاجمه سعيد العويران وسامي الجابر و"فرمان" الملك سلمان نصره .. عدنان جستنيه وانتظار "اعتزاله الحقيقي" بعد تشكيكه في مسيرة الاتحاد!

الإعلامي الاتحادي الذي يأبى مفارقة الجدل على مدار تاريخه في الإعلام الرياضي..

"اعتزل يا عدنان .. اعتزل"؛ عبارة شهيرة تتردد بين أعضاء الإعلام الرياضي السعودي بين الفينة والأخرى، ليس كرهًا في الإعلام الاتحادي عدنان جستنيه، إنما لأنه هو من وضع نفسه في هذا الموقف بتحدياته الغريبة..

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آخر تلك التحديات كان بشأن الفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد، إذ خرج جستنيه مشككًا في مسيرة الاتحاد بالموسم الجاري 2024-2025، مراهنًا على عدم تحقيقه أي لقب، ومؤكدًا أنه سيعتزل الإعلام إن فعل!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المفاجأة كانت قيادة بلان للعميد لتحقيق لقب دوري روشن السعودي 2024-2025 قبل نهاية الموسم بجولتين متفوقًا على غريمه "الهلال"؛ حامل لقب الموسم الماضي.

ليس هذا فحسب .. بل أن المدرب الفرنسي على وشك تحقيق بطولة ثانية مع النمور في الموسم الجاري أيضًا، عندما يلتقي الاتحاد بالقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في 30 من مايو الجاري.

فكيف حال عدنان جستنيه الآن؟ .. برر موقفه بأنه لم يكن يقصد اعتزال العمل الإعلامي حال تحقيق الاتحاد بطولة تحت قيادة بلان، إنما كان حديثه عن "اعتزال النقد" للمدرب الفرنسي تحديدًا، مؤكدًا أن المواقف تتغير بحسب النتائج وهذا طبيعي!

حسنًا، لكن مبررك يا جستنيه لن يكف أمثال صديقك الإعلامي دباس الدوسري عن ترديد عبارة "اعتزل يا عدنان .. اعتزل"، التي يرددها بالفعل منذ سنوات.

هذا وقد فتحت تلك الحالة التي خلقها الإعلامي الاتحادي المخضرم باب الحديث عن مواقفه المثيرة للجدل في تاريخه بالوسط الرياضي السعودي .. دعونا نستعرض أبرز تلك المواقف في السطور التالية..

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