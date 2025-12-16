طائرة تجسس، هجوم مسلح وعظام تحت دكة البدلاء .. السحر والمواقف الغريبة عنوان كأس أمم إفريقيا على مدار التاريخ!

قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، يعيش اتحاد كرة القدم الكاميروني بقيادة صامويل إيتو، حالة من الفوضى غير مسبوقة، بعد الإعلان عن قائمتين مختلفتين للمنتخب الوطني، يقودهما مدربان متنازعان على القيادة.

فقد أقال رئيس الاتحاد، النجم السابق صامويل إيتو، المدرب مارك برايس، إلا أن الأخير رفض الانصياع للقرار، ليبقى في مواجهة مفتوحة مع إيتو الذي يتهمه برايس بأنه "نرجسي" ويضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة البلاد.

إيتو، الذي أتم أربع سنوات على رأس الاتحاد، أعلن إقالة برايس من منصبه وعيّن ديفيد باجو مديرًا فنيًا جديدًا، فيما أصدر الاتحاد قائمة من 28 لاعبًا بقيادة باجو مطلع ديسمبر، خلت من أسماء بارزة مثل الحارس أندريه أونانا والمهاجمين إريك تشوبو-موتينج وفينسنت أبو بكر، والذي يقترب من تحطيم الرقم القياسي لإيتو كأفضل هداف في تاريخ الكاميرون، بفارق 12 هدفًا فقط، وقد قال البعض أن استبعاده كان لحرمانه من أي فرصة للوصول لهذا الإنجاز وتحطيم رقم إيتو.

برايس رفض قرار الإقالة، مؤكّدًا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع وزارة الرياضة حتى ديسمبر 2026، وأعلن عزمه قيادة المنتخب في البطولة، بل ذهب إلى حد تقديم قائمة بديلة خاصة به.

وفي تصريحات لشبكة "VTM NIEUWS"، قال برايس إن إيتو "أهانه منذ الدقيقة الأولى"، معتبرًا نفسه منافسًا كبيرًا له.

وأضاف عن القائمة المختارة من جانب إيتو: "كيف يمكن الذهاب إلى البطولة دون حارس عالمي أو دون أبو بكر؟ هذا أمر لا يصدق، لكنه يعكس شخصية نرجسية تعتقد أنها الأفضل".

وفيما يتعلق بالجدل القانوني حول منصبه، شدد برايس على أنه لا يزال المدرب الشرعي للكاميرون، موضحًا أن أي تغيير رسمي يتطلب مذكرة من رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكدًا أن هذا العرف معمول به في البلاد منذ عقود، ما يعزز موقفه في مواجهة قرار إيتو بتعيين ديفيد باجو بديلًا له.