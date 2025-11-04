باريس في ورطة .. موقف حرج لإنريكي خلال مواجهة بايرن ميونخ بسبب عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي ينهمر بالبكاء!

يحل البافاري بقيادة مديره الفني فينسنت كومباني حاليًا ضيفًا على فريق العاصمة الفرنسية بقيادة لويس إنريكي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026. (تحديث - انتهى اللقاء بفوز بايرن ميونخ 2-1)

المباراة تعتبر بمثابة الثأر، حيث عطل الفريق الألماني مشوار باريس سان جيرمان في النسخة الماضية من البطولة القارية (2024-2025)، وقتما لقنه الهزيمة بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

لكن المثير وقتها أن تلك الهزيمة كانت نقطة انطلاق لكتيبة إنريكي، التي حققت خمسة انتصارات متتالية بعدها، وشقت طريقها حتى توجت باللقب القاري في النهاية.