حديث ودي مع أشرف حكيمي كشف المعاناة .. باريس سان جيرمان مهدد بفقدان عثمان ديمبيلي أمام بايرن ميونخ!

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس التي أقيمت أمس السبت، تواجد ديمبيلي على مقاعد البدلاء، حيث فضّل مدربه الإسباني لويس إنريكي عدم مشاركته، بسبب معاناته من الإصابة.

وكشف حديثًا جمع بين ديمبيلي وأشرف حكيمي عقب المباراة، ولقطته كاميرات قناة " Ligue 1+" الفرنسية، عن حوار ودي قال فيه عثمان: "أشعر بألم شديد في العضلة الخلفية".

وأوضحت صحيفة AS أن ديمبلي يُعاني من آلام في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليمنى، وهو الأمر الذي يُثير القلق داخل صفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ.

وقد أثارت تصريحات ديمبيلي عقب مباراة نيس، القلق داخل العاصمة الفرنسية، خصوصًا بعد إصابة زميله دزيري دوي الخطيرة الأسبوع الماضي، حيث يسعى النادي الباريسي لتجنّب أي انتكاسة جديدة بأي ثمن.

ومن المنتظر أن يخوض باريس سان جيرمان مرانه يوم الإثنين استعدادًا لـ"النهائي المصغّر" أمام بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، في حصة تدريبية ستكشف بدرجة كبيرة عن الحالة البدنية لأفضل لاعب في العالم حاليًا.