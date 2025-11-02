حديث ودي مع أشرف حكيمي كشف المعاناة .. باريس سان جيرمان مهدد بفقدان عثمان ديمبيلي أمام بايرن ميونخ!

حقق باريس سان جيرمان انتصارًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة على ضيفه نيس بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95 عبر المهاجم البرتغالي جونسالو راموش، الذي حسم النقاط الثلاث لفريقه بضربة رأسية متقنة بعد ركنية نفذها لي كانج إن وتهيئة ذكية من خفيتشا كفاراتسخيليا، ليشعل فرحة عارمة في المدرجات الباريسية.
بهذا الفوز، واصل سان جيرمان هيمنته على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، موسعًا الفارق مؤقتًا إلى أربع نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني. كما نجح الفريق في فك عقدة نيس، الذي كان قد تعادل وفاز على بطل فرنسا في مواجهتي الموسم الماضي.
وانتزع الفريق الباريسي هذا الانتصار الصعب بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، إذ تعادل في ثلاث من آخر خمس مباريات أمام ليل وستراسبورج ولوريان، ليأتي هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، المقررة على نفس الملعب بعد ثلاثة أيام فقط.
في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات نيس عند ثلاث مباريات متتالية، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن، قبل مواجهة فرايبورج الألماني الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.
ورغم تألق الحارس ييفان ضيوف الذي تصدى لثماني فرص محققة من نجوم باريس، فإن يقظته لم تكن كافية لتجنب الهزيمة بعدما تلقت شباكه هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.