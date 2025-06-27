عبد الله وزان | لاعب أكاديمية أياكس الذي قورن بجود بيلينجهام وزين الدين زيدان .. وسرقه ريال مدريد في سن 16 عامًا فقط

GOAL يخبرك بكل ما تحتاج معرفته عن اللاعب المذهل البالغ من العمر 16 عامًا والذي يُقارن بزين الدين زيدان وجود بيلينجهام.

يفتخر نادي أياكس بامتلاكه أحد أكثر مراكز تدريب المواهب احترامًا وحسدًا في عالم كرة القدم. يوهان كرويف، ماركو فان باستن، دينيس بيرجكامب، كلارنس سيدورف، إدجار دافيدس، باتريك كلويفرت، ويسلي شنايدر... يمكننا أن نستمر في سرد الأسماء، لكنك فهمت المقصود بالفعل.

تعلم العديد من النجوم مهنتهم في الأكاديمية المرموقة في أمستردام قبل أن يتألقوا أكثر في بعض أغنى أندية أوروبا. لذلك، لن يكون من المفاجئ أن يكون أياكس قد اكتشف جوهرة أخرى في عبد الله وزان. لكن ما يثير الدهشة في اكتشافهم الأخير هو أنه سيغادر دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الهولندي الشهير، وينتقل إلى ريال مدريد.

إذن، من هو أحدث نجم محتمل يخرج من خط إنتاج أياكس؟ وهل هو مقدر له النجاح في سانتياجو برنابيو؟ GOAL يخبرك بكل ما تحتاج معرفته عن وزان أدناه ...