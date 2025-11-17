"أنزل درجة أولى لأصبح الأفضل" .. رد كوميدي من عبدالله فلاته على جدل شعبية الاتحاد والأهلي!

وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي عبدالله فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن جماهير الاتحاد دائمًا ما تملأ المدرجات، سواءً كانت المباراة على ملعب العميد أم خارجه، وحضوره ليس مرتبطًا بملعب محدد.

في المقابل، طالب فلاته بالعودة لتطبيق النظام القديم، قبل سنتين، بوجود دعم مالي من قِبل وزارة الرياضة، للحضور الجماهيري، من أجل التحفيز على زيادة تواجد المشجعين في المباريات، بل ويصل الأمر إلى تكفل الأندية بشراء التذاكر وتوزيعها مجانًا للجماهير، مضيفًا أنه من العيب أن دوري يمتلك عددًا من نجوم الكرة العالمية، وتكون المدرجات خالية.

وشدد الناقد محمد الحارثي على أفضلية الاتحاد والأهلي في الحضور الجماهيري، وهو الرأي الذي أيّده المحلل الرياضي أحمد الفهيد، إلا أنه أكد أن جمهور الأهلي في المرتبة الأعلى، لأنه كان يملأ المدرجات، حتى عندما كان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، ليعلّق فلاته بشكل ساخر، قائلًا "هل أنزل درجة أولى لأكون الأفضل؟".