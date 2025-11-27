"اللاعب السعودي كومبارس ولا أتمنى رونالدو في الهلال" .. عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر" ومفاجأة اتحادية وراء احتراف سعود!

وتحدث الأمير عبد الله بن مساعد، عن دوري روشن السعودي، قائلًا إنه كان مظلومًا في السابق، ولكنه حاليًا ضمن أفضل 7 دوريات على مستوى العالم.
وأضاف ابن مساعد إن الدوري السعودي حاليًا ينافس الدوري الهولندي وأفضل من نظيره البلجيكي، إلا أن الدوريات الخمس الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي"، لا تزال في المقدمة.
ومن أجل تطوير الدوري السعودي، اقترح ابن مساعد تقليص عدد الفرق، من أجل تقليل عدد الجهات التي يتم توزيع الدعم إليها، مستشهدًا بالدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، بقوله "أمريكا عدد سكانها 300 مليون، وحاليًا يناقشون أن 32 فريقًا في دوري السلة، عدد كبير للغاية، ويرون أن توزيع المواهب على 28 فريقًا سيكون أفضل".
ونبّه ابن مساعد بأن الاهتمام بتطوير الدوري لا يكون على حساب المنتخب الأول، ليقترح تقليص عدد الأندية واللاعبين الأجانب.
وأبدى وزير الرياضة الأسبق، تعليقًا على سياسة وجود أندية تتبع ملكية الشركات والوزارة، قائلًا "أكثر وضع لم أفهمه هو أن جهة واحدة تدير أندية تتنافس مع بعضها".