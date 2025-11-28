صحح الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، المعلومة التي قالها خلال الساعات الماضية، بشأن الصفقة التبادلية التي حدثت بين نادي روما ودوري روشن السعودي، بانتقال سعود عبد الحميد للفريق الإيطالي، مقابل حسام عوار إلى الاتحاد.
"ليس حسام عوار" .. عبدالله بن مساعد يصحح معلومة الصفقة التبادلية بين روما ودوري روشن بعد انتقال سعود عبدالحميد!
ماذا حدث؟
وجّه الأمير عبد الله بن مساعد رسائل قوية خلال ظهوره في برنامج "في المرمى" على قناة العربية، منتقدًا واقع اللاعبين السعوديين في الفترة الحالية، ومشيرًا إلى أن الكثير منهم باتوا يؤدون دور "الكومبارس" داخل فرقهم دون تأثير حقيقي في المباريات، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المنتخب الوطني.
وأكد ابن مساعد أن الوضع يتطلب إعادة تقييم شاملة لعدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، مقترحًا تقليص العدد إلى ما بين 6 و7 لاعبين أجانب فقط، مع وضع خطة واضحة للاهتمام بالفئات السنية عبر استقطاب مدربين أكفاء، استعدادًا للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس العالم 2034.
وفي سياق حديثه، انتقد ابن مساعد تجربة احتراف اللاعبين السعوديين في الخارج، مؤكداً أن النتائج جاءت بعكس المتوقع، حيث لا يحظى اللاعب السعودي بفرص مشاركة كافية في الدوريات الأوروبية، ما يجعل التجربة غير مؤثرة على تطور المنتخب.
وساق ابن مساعد مثالاً بمدافع الهلال السابق سعود عبد الحميد، الذي انتقل إلى روما قبل أن تتم إعارته إلى لانس الفرنسي، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت ضمن إطار انتقال حسام عوار لاحقًا إلى نادي الاتحاد، ما يعكس –بحسب رأيه– طبيعة انتقالات اللاعب السعودي وعدم تحقيقها فائدة فنية كبيرة.
كيف صحح عبد الله بن مساعد معلومته؟
عقب حديثه في برنامج "في المرمى"، عاد الأمير عبد الله بن مساعد لتوضيح ما أشار إليه بشأن صفقة انتقال لاعب الهلال السابق سعود عبد الحميد، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وأكد بن مساعد أنه ارتكب خطأً في ذكر اسم اللاعب الذي جاء إلى الدوري السعودي مقابل انتقال حسام عوار إلى نادي الاتحاد، فقال: "أخطأت في اسم اللاعب، ليس حسام عوار بل لاعب آخر جاء من نفس النادي إلى الدوري السعودي".
وأوضح ابن مساعد أن هذه التصحيحات تأتي في إطار حرصه على توضيح الحقائق للجمهور، بعد أن تداولت الحسابات الرسمية وغير الرسمية أن انتقال سعود عبد الحميد إلى روما جاء مرتبطًا مباشرة بانتقال حسام عوار إلى الاتحاد، وهو ما لم يكن دقيقًا تمامًا من حيث التفاصيل الرسمية للصفقة.
ما القادم لنادي الاتحاد؟
يستعد الاتحاد لمواجهة قوية مساء غدٍ السبت، في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما يواجه الشباب على ملعب الإنماء في جدة.
ويتمسك الاتحاد بالاستمرار في المنافسة على لقب كأس الملك، بعد نتائجه المخيبة في بطولتي دوري روشن السعودي التي يحتل فيها المركز السابع، ودوري أبطال آسيا للنخبة، التي يقدم فيها نتائج مذبذبة للغاية.
موسم الاتحاد 2025-26
بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 بخيبة أمل كبيرة بعد خسارته لقب كأس السوبر السعودي، عقب سقوطه أمام غريمه التقليدي النصر بنتيجة 1-2 في نصف النهائي.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات مقابل تعادلين و3 هزائم. وجاءت الهزائم الثلاث في الدوري على يد النصر في الجولة الرابعة، والهلال في الجولة السادسة، والأهلي في الجولة الثامنة، ما وضع الفريق تحت ضغط جماهيري وإعلامي مبكرًا هذا الموسم.
وفي البطولة القارية، عانى الاتحاد في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا لمنطقة النخبة، حيث خسر مباراتيه الافتتاحيتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية. قبل أن يستعيد الفريق توازنه محليًا ويحقق انتصارات لافتة على نادي الشرطة العراقي (4-1) وعلى الشارقة الإماراتي (3-0).
لكن الاتحاد عاد ليواجه صدمة جديدة بخسارته الكبيرة أمام الدحيل القطري (4-2) في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، مؤكدًا استمرار التقلبات في الأداء على الساحة القارية.
على المستوى المحلي، نجح الاتحاد في تحقيق نتيجة إيجابية في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، حيث تأهل إلى دور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة العملاق النصراوي، ما يمنح الفريق دفعة معنوية في مواجهة تحديات الموسم المزدحمة.