Cristiano Ronaldo Al-Nassr struggles GFXGOAL
محمود خالد

الحقيقة التي رفضها رونالدو: ليس الآمر الناهي في النصر .. ولكن الماجد أخرجه من الملعب بالقوة!

"أنا الآمر الناهي"، هكذا علّق عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، على سؤال حول وضعية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أن كلماته تبدو منافية قليلًا لما ذكره "الدون"، في وقت سابق.

من المتعارف عليه أن كريستيانو رونالدو، ليس فقط مجرد قائد الفريق الأول لكرة القدم، في ظل التأويلات التي بلغت حد إمكانية "استثمار" القائد البرتغالي في النادي.

على الورق، يقدم رونالدو أرقامًا تهديفية هائلة مع النصر، جعلته مرشحًا للمنافسة من جديد على الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي، إلا أن الألقاب الجماعية لا تزال لغزًا محيرًا في مسيرة الدون، والذي اكتفى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية عام 2023.

  • الماجد يحدد صلاحيات رونالدو

    وفي ظهوره عبر بودكاست "سقراط"، تلقى عبد الله الماجد، سؤالًا حول وضع كريستيانو رونالدو في النصر، ومن هو الآمر الناهي في النادي.

    وأجاب الماجد بقوله "على مستوى مجلس الإدارة واللجنة، أنا الآمر الناهي"، فيما قال إن رونالدو يملك دورًا في المفاوضات وإقناع الكثير من اللاعبين، للانتقال إلى النصر، وليس أكثر من ذلك.

    وأضاف رئيس النصر، إن رونالدو يساهم في التفاوض مع اللاعبين الذين يرغب الأصفر في التعاقد معهم، لمكانته في نفوسهم، باعتباره الأب الروحي، كما أنه يتحدث بكونه خاض تجربة اللعب في المملكة.

    في المقابل، قال الماجد إن رونالدو هو ركيزة وأحد أعمدة الفريق، مبديًا تعجبه من الانتقادات الموجهة إلى كريستيانو باعتباره لم يقصر في مهمته الأساسية كمهاجم، كونه هدّاف الدوري لموسمين، ويقترب من الثالث.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    هذا ينافي مع قاله كريستيانو

    حديث الماجد يمثل "إثباتًا" رسميًا، على دور كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بصفقات النصر، فهو ليس فقط النموذج الذي يكفي ظهوره في دوري روشن السعودي، من أجل إقناع نجوم العالم بالانتقال إلى أندية المملكة، بل أنه يلعب دورًا مباشرًا حول مفاوضات العالمي مع صفقاته الجديدة.

    هذه الكلمات تناقض ما ذكره كريستيانو رونالدو ذاته، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، حيث نفى تدخله من أجل إقناع مواطنه جواو فيليكس، بترجيح كفة النصر عن بنفيكا البرتغالي، فيما أوضح "كريس" أن وظيفته فقط هي التدرب واللعب، وليس التحدث عبر الهاتف.

  • جئت من أجل رونالدو

    هناك الكثير من النجوم الذين قالوا إن وجود كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي، كان بمثابة "الحافز" لهم من أجل خوض تلك التجربة.

    ومع انتقاله للنصر، قادمًا من برشلونة، قال إينيجو مارتينيز، لصحيفة "ماركا"، إن رونالدو لا يعرف سوى الفوز ووجوده في النصر كان أحد أهم أسباب قبوله العرض.

    حافز رونالدو لم يكن إغراء لصفقات النصر فقط، بل للمنافسين أيضًا، كما ذكر روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، لبرنامج "كورة"، إن كريستيانو هو السبب في قدوم النجوم للدوري السعودي، وهو مثلهم، لأن الدون دائمًا ما يدخل المشاريع الناجحة.

    الكثيرون اعترفوا بدور رونالدو في إغرائهم بالمشروع السعودي، إلا أن ما قاله عبد الله الماجد، أضاف بعدًا جديدًا لمساهمة كريستيانو، التي لا تتوقف عند صورته الجاذبة فقط لنجوم العالم، بل إنه يتدخل في المفاوضات مع الصفقات الجديدة.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هل يرغب كريستيانو في "تخفيف الضغط"؟

    هناك الكثير من التصريحات الغريبة التي أدلى بها كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة، والتي أثارت الشكوك حول ما إذا كان أسطورة "الرقم 7"، يتحدث من قلبه، أم إنها مجرد محاولات لتخفيف الضغط عن كاهله؟

    أبرز تلك التصريحات، تلك التي أدلى بها مع الإعلامي بيرس مورجان، حينما قال إن الفوز بكأس العالم، ليس حلمًا بالنسبة له، ولن يغير اسمه في تاريخ كرة القدم.

    مثل هذا الحديث قد يوصف بأنه "مؤشر" على رغبة رونالدو في إزالة الضغوط عنه، وقس على ذلك، ما ذكره حول نفي التدخل في المفاوضات مع جواو فيليكس، وأن دوره لا يخرج خارج المستطيل الأخضر.

    وسواءً تدخل رونالدو أم لا في صفقة فيليكس، فإن الماجد أعطى مؤشرًا قد يؤدي بالكثير من التكهنات بالسابق، للاقتراب من درجة المصداقية، بأن كريستيانو أكثر من مجرد لاعب داخل نادٍ، خاصة وأن المدير الفني جورج جيسوس، اعترف مسبقًا بأنه قبل دعوة من صاحب الكرات الخمس الذهبية، لتدريب النصر، من أجل بناء فريق يستطيع منافسة الهلال والاتحاد والأهلي.

    وبالقياس على ذلك، تحوّل النصر إلى "الصبغة البرتغالية"، مع قدوم جوزيه سيميدو لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي، وتولي سيماو كوتينيو منصب المدير الرياضي، مع ضم جواو كانسيلو في الفترة الصيفية.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
التعاون crest
التعاون
التعاون
0