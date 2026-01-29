Goal.com
لو فسخ عقده مع الهلال .. "مخرج قانوني" ينقذ عبدالله الحمدان من مصير كنو وأزمة قد تطيل مدة غيابه!

بات ملف عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أبرز الملفات على الساحة الكروية في السعودية، مع تبقي أيام قلائل على غلق باب الميركاتو الشتوي، مطلع فبراير المُقبل.

وقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، استبعاد الحمدان من قائمة مباراة القادسية، المقررة اليوم، في قمة الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

هذا الاستبعاد جاء بالتزامن مع الأزمة الدائرة حول ملف الحمدان، في ظل التقارير الواردة بشأن حصول النصر على توقيع اللاعب، والشكوى الذي تدرس إدارة الهلال، تقديمها في هذا الصدد.

    تحرك قانوني في ملف الحمدان

    وفي هذا السياق، أشار موقع 365Scores إلى أن اللجنة القانونية بالهلال، بدأت بالفعل العمل على ملف عبد الله الحمدان، بتكليف مباشر من قِبل الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي، وفي حالة ثبوت تواصل غير قانوني بين اللاعب وأي نادٍ آخر، خلال فترة سريان عقده الحالي، فلن يتردد الأزرق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

    وكانت صحيفة "الرياضية"، قد كشفت عن مفاجأة تتعلق بعقد الحمدان مع الهلال، بأنه لن ينتهي في الصيف المُقبل، وإنما مع نهاية يناير الجاري، ما يعني أنه حاليًا في الفترة الحرة في عقده.

    وإذا ثبت توقيع الحمدان وانتقاله إلى النصر، فإن العالمي، لن يكون قادرًا على قيد اللاعب ضمن صفوفه، هذا الموسم، إلا بموافقة الهلال على فسخ العقد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، فيما حاول اللاعب ووكيله، والده عبد اللطيف الغنام، إقناع الإدارة الهلالية بإنهاء العقد قبل موعده بعدة أيام، إلا أن طلبهما قوبل بالرفض.

    هل يتحول الحمدان إلى "كنو جديد"؟

    من جانبه، كشف المستشار القانوني يعقوب المطير، عبر برنامج "دورينا غير"، عن موقف عبد الله الحمدان، إذا ثبت دخوله في مفاوضات مع النصر، وحقيقة ظهور حالة جديدة من قضية محمد كنو.

    وتعود قضية كنو إلى عام 2022، حينما قررت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب لمدة 4 شهور، وحرمان الهلال من التسجيل لفترتين، على خلفية الاحتجاج المقدم من النصر، بداعي إنهاء كنو لعقده "الموقع" مع العالمي من جانب واحد، دون سبب مشروع، على إثر تجديد عقده مع الهلال.

    الفترة المحمية

    وقال المطير إنه في حالة ثبوت مخالفة الحمدان، وتقديم شكوى من قِبل نادي الهلال، فإن اللاعب سيكون معرضًا للعقوبات والتعويض وما شابه.

    ولكن، ألمح المطير بأن العقوبة يمكن أن تكون "مخففة"، خاصة وأن الحمدان قد تجاوز الفترة المحمية في عقده، التي تشير لأولى 3 سنوات، وذلك إذا ثبت فسخ اللاعب لعقده مع الهلال من طرف واحد، قبل أيام من نهايته.

    في المقابل، أشار المطير إلى أن هذا الملف يسير نحو 3 اتجاهات، إما شراء النصر للفترة المتبقية من عقد الحمدان، أو تسوية اللاعب للأمر مع الهلال، أو تقديم شكوى، معربًا عن تخوفه بألا يتمكن النصر من قيد اللاعب بعد غلق فترة التسجيل الشتوية، ما يجعله بحاجة للانتظار حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

    توقيع الحمدان ونفي النصر

    يأتي ذلك وسط حالة من الجدل حول موعد انتهاء عقد الحمدان، في الوقت الذي ذكر فيه الإعلامي علي العنزي، بأن اللاعب يرغب في فسخ عقده مع الهلال، والذي سينتهي بشكل كامل بعد إغلاق فترة الانتقالات بخمسة أيام.

    وفجّر الإعلامي خالد الشنيف، جدلًا كبيرًا، بتأكيده على أن الرئيس التنفيذي للنصر، جوزيه سيميدو، حصل على توقيع عبد الله الحمدان، رغم رفض اللجنة التنفيذية.

    في ذلك الوقت، جاء رد من عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، عبر بودكاست "سقراط"، الذي علّق على صفقة الحمدان، كمشجع نصراوي، بأنه لا يؤيد إتمام تلك الصفقة، كون الفريق ليس بحاجة إليه في الوقت الحالي، في ظل حاجته لـ"محور" في الشتوية، وتأكيده - كرئيس نادٍ - أنه لم يصله شيء، سواءً لمجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية.

    هناك أيضًا ما قاله البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، الذي أكد أن الحمدان لا علاقة للنادي به في الوقت الحالي، رغم كونه لاعبًا جيدًا، وتواجده في المنتخب السعودي، دليل على ذلك.

    مسيرة الحمدان مع الهلال

    وتعاقد الهلال مع عبد الله الحمدان "26 عامًا"، في شتوية 2021، قادمًا من الشباب، إلا أن اللاعب عانى من قلة دقائق المشاركة، وعدم الظهور بصورة أساسية بقميص الزعيم، فيما توج الحمدان بالعديد من الألقاب، بين دوري المحترفين "3 مرات"، دوري أبطال آسيا، كأس خادم الحرمين الشريفين "مرتين"، كأس السوبر السعودي "3 مرات".

    وشارك الحمدان في 145 مباراة بقميص الهلال، في جميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا و10 تمريرات حاسمة.

