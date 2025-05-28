"بعد خسارة عبدالكريم دارسي للهلال" .. علي مجرشي يحسم موقفه من الأهلي

هل يتكرر سيناريو دارسي مع مجرشي؟..

كتب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مجدًا قاريًا كبيرًا في 2024-2025؛ بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، لأول مرة في التاريخ.

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الأهلي توّج بلقب النخبة الآسيوية، في موسم 2024-2025؛ بعد الفوز (2-0) على كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

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وبعد هذا الإنجاز.. أعرب الجمهور الأهلاوي عن أمنيته؛ بالحفاظ على نجوم الفريق الحاليين، وتدعيمهم ببعض الصفقات الجديدة، في الميركاتو الصيفي القادم.