الاتفاق والشباب | نصراوي حول ليلة عبدالرزاق حمدالله إلى كابوس .. والعين الآن على "هدف أكبر منك" يا عمر السومة

حمدالله أهدر الفوز على الشباب رغم تألقه..

أحيانًا تكون كرة القدم "غير عادلة".. هذا ما حدث في مباراة نادي الشباب ضد مستضيفه الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

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الشباب قدّم كل شيء في كرة القدم؛ لكنه خسر (1-3) أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هذا الأمر ينطبق على عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الشبابي؛ الذي قدّم مستوى رائع في معظم دقائق المباراة ضد فارس الدهناء؛ ولكنه تحمل مسؤولية الهزيمة أيضًا.

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وسجل حمدالله هدف الشاب الوحيد في الدقيقة 40، ولكن الليلة لم تبتسم له عندما أهدر "ركلة جزاء"؛ في الوقت الذي سجل فيه الاتفاق ثلاثيه، عن طريق جورجينهو فاينالدوم "هدفين" في الدقيقتين 35 و11+9، وجواو كوستا في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة.. تجمد الشباب عند النقطة 29، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما وصل الاتفاق إلى نقطة الـ22، في "المركز العاشر" مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء عبدالرزاق حمدالله في مباراة الشباب ومستضيفه الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، في دوري روشن السعودي..