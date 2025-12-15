"حزين للغاية" .. "الفاجعة المغربية" تخيم على فرحة عبدالرزاق حمدالله بالتأهل لنهائي كأس العرب 2025

حجز المنتخب المغربي "الرديف" بقيادة المدير الفني طارق السكتيوي مقعده في نهائي كأس العرب قطر 2025، بعد الفوز أمس الإثنين، أمام نظيره الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن دور نصف النهائي.

الثلاثية سجلها سجلها كريم البركاوي، أشرف المهديوي وعبدالرزاق حمدالله في الدقائق 28، 83 و2+90 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار يتأهل المغاربة لمواجهة المنتخب الأردني في نهائي كأس العرب 2025، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة"، والمقرر له 18 من ديسمبر الجاري.

فيما يلتقي المنتخب الإماراتي بنظيره السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، في اليوم ذاته (18 ديسمبر).