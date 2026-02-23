بعد غضب عبدالرزاق حمدالله .. كاراسكو يعلق لأول مرة على أزمة الشباب: أنا المنفذ الأول لضربات الجزاء!

استضاف الشباب أمس الإثنين، الرياض، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء حسمه الأول لصالحه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ثلاثية الليوث سجلها يانيك كاراسكو في الدقائق 7، 24 (ضربة جزاء) و71 من عمر المباراة.

ورفع الفوز رصيد الشباب للنقطة 25 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ15.