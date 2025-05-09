الهداف المغربي يتحدث عن مستقبله بعد الاعتزال، ويوجه نصيحة إلى مصعب الجوير بعد العودة للهلال..

لم يخفِ المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، رغبته في منافسة السوري عمر السومة، مهاجم العروبة، على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، كاشفًا عن عزمه تحقيق هذا الرقم القياسي، فيما تطرق للحديث عن لقطة مشادته مع زميله البلجيكي يانيك كاراسكو في ركلة الجزاء أمام الخلود.

وانتقل عبد الرزاق حمد الله، إلى صفوف الشباب، في الصيف الماضي، قادمًا من الاتحاد، بعقد حتى يونيو 2027، فيما تمكن الهداف صاحب الـ34 عامًا، من إحراز 22 هدفًا وصناعة 4 تمريرات حاسمة في 28 مباراة مع الليوث، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومع نهاية الجولة الثلاثين، يتقاسم حمد الله المركز الثالث في سباق هدافي دوري روشن، مع قائد الاتحاد، كريم بنزيما، برصيد 19 هدفًا، فيما يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في الصدارة بـ23 هدفًا، فيما يأتي مهاجم الأهلي، آيفان توني، في الوصافة بـ20 هدفًا.

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