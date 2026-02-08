Goal.com
زهيرة عادل

أين عبدالرزاق حمدالله أمام الخلود؟ .. جمهور الشباب يهاجم والمقارنة مع النصر والاتحاد في الصورة!

يقولون "في الليلة الظلماء يُفتقد البدر" .. وهذا ما عاشه الشباب بالأمس أمام الخلود، حيث اللقاء الذي واصل به المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غيابه عن مباريات الفريق.

بالأمس، تلقى الشباب الهزيمة أمام الخلود بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تلك الهزيمة جمدت رصيد الليث الأبيض عند النقطة الـ19 محتلًا المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على الخلود؛ صاحب المركز الـ14.

ووسط الهزيمة، بدأ جمهور الشباب يتساءل "أين حمدالله؟!"..

  • ماذا حدث في غياب حمدالله؟

    في 24 من ديسمبر 2025، أعلن الشباب بشكل رسمي إصابة "الساطي" بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مواجهة الريان القطري، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية.

    وتحددت مدة غياب المغربي ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع، يخوض خلالها برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا.

    ومنذ إصابة صاحب الـ35 عامًا، خاض الشباب 11 مباراة في دوري روشن السعودي، خسر خلالها 22 نقطة!

    تلقى الليوث الهزيمة في ست مباريات، وتعادل في مباراتين، فيما حقق الفوز في ثلاثة لقاءات أخرى.

    لكن إحقاقًا للحق هنا .. فنتائج الشباب بالموسم الجاري بالأساس متراجعة سواء حضر أسد الأطلس أو غاب..

    "الساطي" شارك في أربع مباريات - قبل تعرضه للإصابة - بالموسم الجاري من دوري روشن، لم يحقق بها الليوث سوى فوز واحد، وتعادلوا مرتين، فيما تلقوا هزيمة وحيدة.

    لكن صدمة إصابته كانت نابعة أكثر من كونه كان منتشيًا وعائد بمعنويات عالية إلى الرياض، بعدما حقق لقب كأس العرب 2025 مع المنتخب المغربي.

    حمدالله كان قائد "ريمونتادا" مواجهة الريان في الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية، حيث كانت أول مباراة بعد عودة من كأس العرب قطر 2025..

    في تلك المباراة كان الليوث متأخرون بثنائية نظيفة، قبل أن ينجح الساطي في صناعة الهدف الأول للشباب لزميله عبدالله معتوق في الدقيقة 52 ثم سجل بنفسه هدف التعادل في الدقيقة 58 قبل أن يخرج مصابًا.

  • إعلان العودة ثم قائمة بلا حمدالله

    إعلان غيابه بشكل رسمي من ستة إلى ثمانية أسابيع، يعني أن أول موعد لعودته كانت من المفترض أن يكون في الخامس من فبراير 2026، وهو ما حدث بالفعل..

    الشباب أعلن بشكل رسمي في الرابع من فبراير الجاري، إنهاء حمدالله برنامجه العلاجي والتأهيلي، ومشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

    لكن الجميع فوجئ بأنه خارج قائمة مواجهة الخلود نهائيًا، حتى لم يجلس على مقاعد البدلاء!

  • الجمهور يهاجم

    إعلان الشباب الرسمي بشأن اكتمال شفائه ومن ثم الاستبعاد أمام الخلود، فتح الباب أمام الجماهير للهجوم على ألجواسيل، إذ كانت تضرب كفًا على كف أمام قراره، خاصةً وأنه لم يجلسه على مقاعد البدلاء حتى..

    أحد الغاضبين كتب: "اللي يضحكني اللي مسوي فيها داهية وواثق من الفوز يريح حمدالله. لو عنده مخ كان حنا نحتاج حمدالله يكون في الفورما المفترض يكون دكة أقل سيء مكان أوناي، ويدخل لو عشر دقائق قدامك أكثر من مباراة حساسة تحتاجه يكون في الفورما تدريجي".

    وعلق آخر: "هجمتين ضاعت بسبب عدم وجود مهاجم، رجوع حمدالله مهم جدًا".

  • سبب غياب حمدالله

    أما عن غياب حمدالله رغم جاهزيته، وفي وقت يحتاج به الشباب لأي نقطة في مشوار الهروب من الهبوط، فقد أوضح الإعلامي الرياضي مصلح آل مسلم، عبر برنامج "في 90"، أنه جاء بقرار من المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل.

    مدرب الليوث رفض المجازفة بحمدالله وهو عائد حديثًا من الإصابة، خوفًا من أي مفاجأة غير سارة قد تحدث.

    هذا ما أكدته صحيفة "الرياضية" كذلك في عددها في السادس من فبراير الجاري، أي ليلة المباراة نفسها .. "ألجواسيل يرفض المخاطرة بالمغربي"!

  • طالت المدة .. وفترات النصر والاتحاد في الصورة

    مع طول مدة غياب عبدالرزاق حمدالله عن الملاعب مع الشباب قبل شهر ونصف تقريبًا، بدأت تظهر مقارنات بين حالته الحالية وتلك التي كان عليها في النصر والاتحاد..

    مع العالمي، قضى المغربي ثلاثة مواسم ونصف، لم يغب خلالها "للإصابة" سوى في ست مباريات متتالية، كأطول مدة غياب بقميص الفريق العاصمي.

    أما مع العميد، حيث الموسمين ونصف له في جدة، غاب عن خمس مباريات متتالية للإصابة فحسب.

    مع الفريقين، كان الساطي ما يعود بقوة في كل مرة، على عكس طول انتظار جمهور الشباب الحالي، لكن يجب الوضع في الاعتبار قوة ما يعانيه مؤخرًا مع الشباب من تمزق، على عكس الإصابات البسيطة التي كانت تضربه مع النصر ثم الاتحاد.

  • أزمات بداية الموسم

    علاقة عبدالرزاق حمدالله بجمهور الشباب تمر بفترة توتر في الموسم الجاري، على خلفية ما حدث في البداية..

    المغربي كان قد انتقل إلى الهلال في الميركاتو الصيفي 2025، للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعدما تعرض مهاجم الزعيم الصربي أليكساندر ميتروفيتش للإصابة.

    شهر وحيد قضاه الساطي على قائمة الهلال، قبل أن يتم فسخ عقده ويعود للشباب مرة أخرى..

    وقتها زعم بعض الصحفيين أن القانوني لا يسمح لحمدالله بالمشاركة في المباريات مع الشباب بالموسم الجاري، بداعي أن اللوائح لا تسمح بالانتقال بين فريقين في فترة انتقالات واحدة.. وهو ما نفاه الشباب أكثر من مرة بشكل رسمي، لكن لم يصدقه البعض.

    بعدها غادر حمدالله الرياض متجهًا لأمريكا، مع إعلان ناديه اضطراره للمغادرة بإذن مسبق، لظروف عائلية، وهو ما شكك به الجمهور.

    ثم تواصل الجدل بإعلان إصابته في 22 سبتمبر 2025، في العضلة الخلفية، دون إعلان مدة الغياب والاكتفاء بقول "مدة التعافي حسب استجابة اللاعب للعلاج".

    كل ذلك دفع الجمهور للانقسام بين مدى صدق معلومة عدم مشاركته في المباريات بعد انتقاله للهلال ثم عودته من جديد، وبين من يتهمه بالتقصير و"الدلال" على الفريق .. لكن بين هذا وذاك، شارك حمدالله في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في خمس مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

