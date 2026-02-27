مصالحة وتمثيلية واضحة في الديربي: عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال يرفع شعار.. لماذا لم تتعاقدوا معي!

بينما كانت مدرجات الهلال تهتز طربًا، بخماسية هزت أركان ديربي الرياض؛ كان هُناك مشهد مواز يدور في قلب المعمة، بطله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حمدالله الذي اعتاد أن يكتب التاريخ؛ لم يكن مجرد مهاجم يحاول تقليص الفارق ضد الهلال، بل "أوركسترا هجومية" كاملة لفريقه الشباب.

وتألق حمدالله في الديربي؛ وذلك رغم خسارة الشباب (3-5) ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي لمحترفين 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ58، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة 25، في الترتيب الثالث عشر.

ونستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور حمدالله في ديربي الشباب والهلال..