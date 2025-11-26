Abderrazak Hamdallah Mano Menezes GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

ما فعله مع عبدالرزاق حمدالله "نقطة في بحر"! .. تصرفات مدرب النصر الأسبق الطائشة تتواصل وآخرها "إصبع بوجه جمهوره"

مدرب مُثير للجدل دائمًا..

"الطيش يقتل الحق في مهده"!.. حقيقة يُجسدها أحد المدربين الأجانب؛ الذين مروا على الوسط الرياضي السعودي في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا عملاق الرياض النصر.

هذا المدرب هو البرازيلي مانو مينيزيس؛ الذي قاد فريق النصر الأول لكرة القدم في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2021، قبل أن يعود إلى بلاده مجددًا.

وبعد العودة للبرازيل.. تنقل مينيزيس بين أندية إنتر ناسيونال وكورينثيانز وفلومينينسي؛ وصولًا إلى فريق جريميو الأول لكرة القدم، الذي يقوده منذ أبريل 2025 وحتى الآن.

وفي كل محطة تدريبية تقريبًا؛ أصبح لزامًا على هذا المدير الفني البرازيلي البالغ من العمر 63 سنة، أن يُثير ضجة كبرى بسبب تصرفاته "الطائشة".

والغريب في الأمر أن مينيزيس، قد يكون على حق في كثير من المواقف التي يتعرض لها؛ لكن يتم تجاهُل ذلك تمامًا، والتركيز على ردة فعله فقط.

وأساسًا.. التركيز على ردة فعل مانو مينيزيس غالبًا ما يكون طبيعيًا؛ خاصة أن تصرفاته تخرج عن المألوف، بل وتصل إلى حد "الطيش" كما ذكرنا.

  • تصرف صادم من مانو مينيزيس ضد جمهور جريميو

    آخر تصرفات المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس التي يُمكن وُصفِها بـ"الطائشة"؛ كانت في مباراة فريقه جريميو ضد نادي بالميراس، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري البرازيلي 2025.

    في هذه المباراة.. تقدّم بالميراس بهدف عن طريق فاكوندو توريس، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول؛ ليبدأ قطاع من جماهير جريميو، في الهجوم على مينيزيس.

    وبعدما أدرك نجم جريميو فرانسيس أموزو، هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 45+3؛ فاجأ مينيزيس الجميع - في الملعب وخلف الشاشات -، بتوجيه "إشارة غير أخلاقية بإصبعه" إلى جماهير فريقه.

    المهم.. كتيبة مينيزيس نجحت في الحصول على النقاط الثلاث كاملة، بتحقيق الفوز في النهاية على بالميراس (3-2)؛ ليخرج المدير الفني البرازيلي المخضرم أمام وسائل الإعلام، مبررًا "إشارته غير الأخلاقية" في وجه جماهيره.

    مينيزيس كشف في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، عن أن إشارته لم تكن موجهة إلى جماهير فريقه جريميو بالكامل، وإنما إلى مشجع محدد.

    ولفت مانو مينيزيس إلى أن هُناك مشجع - يجلس بالقرب من دكة البدلاء -، كان يوجه إليه سبابًا متواصلًا؛ الأمر الذي دفعه للرد عليه، بهذه الإشارة.

    وأضاف مينيزيس؛ مخاطبًا كل من يوجّه السباب إليه: "أعتقد أن الوقت قد حان الآن؛ للتوقف عن الإساءة، والظن بأن لديك الحق في إهانة الجميع".

    وتابع المدير الفني الأسبق لنادي النصر: "التذمر من المدرب وأحيانًا من اللاعب، جزء من كرة القدم.. اعتدنا على ذلك؛ لكن لا يحق لأي شخص أن يكون مُسيئًا، فنحن أيضًا نستحق الاحترام".

    ويحتل جريميو تحت قيادة مينيزيس، "المركز التاسع" في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 46 نقطة؛ وبفارق نقطتين عن ساو باولو "الثامن"، قبل 3 جولات من النهاية.

    والمركز الثامن في الدوري البرازيلي - الذي يُنافس عليه جريميو حاليًا -، قد يُساعد صاحبه في دخول "مجموعة التأهُل إلى كأس ليبرتادوريس"؛ وذلك إذا توّج كروزيرو "الثالث" أو فلومينينسي "السابع"، بلقب الكأس المحلي.

  • لقطة مانو مينيزس وعبدالرزاق حمدالله الشهيرة في السعودية!

    وبالعودة إلى الخلف قليلًا.. سنتذكر الواقعة الشهيرة للمدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس في الملاعب السعودية؛ وذلك عندما كان يقود فريق النصر الأول لكرة القدم، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2021.

    وقتها.. دخل مينيزيس في "صدام" مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ الذي كان لا يزال يرتدي قميص النصر، قبل انتقاله إلى الاتحاد ثم الشباب فيما بعد.

    حمدالله اعترض على قرار المدير الفني البرازيلي بـ"استبداله"، في إحدى مباريات الفريق النصراوي؛ وتحديدًا ضد نادي فولاد الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

    وقام النجم المغربي بالتفوه ببعض الكلمات الغاضبة، أثناء خروجه من أرضية الملعب؛ ليرد مينيزيس من ناحيته، بتوجيه إشارات مثيرة بيده إلى اللاعب مع مطالبته بالصمت.

    وتم احتواء الأزمة بين مينيزيس وحمدالله، بعد نهاية مباراة النصر وفولاد؛ إلا أن علاقتهما تبدو أنها لم تكن على ما يُرام، حتى إقالة المدير الفني البرازيلي من منصبه.

    توتر العلاقة بين مينيزيس وحمدالله، ظهر في تصريحات المدير الفني البرازيلي بعد إقالته؛ حيث أكد أن النجم المغربي كان أحد أكبر أسباب مشاكل النصر، رغم كونه هدافًا كبيرًا للغاية.

    وعن ذلك يقول مانو مينيزيس، في تصريحات سابقة لبرنامج "في المرمى": "عبدالرزاق حمدالله هداف كبير؛ لكنه كان يسبب مشاكل عديدة للنصر، بسبب تهديده المستمر بالرحيل واعتراضه عند استبداله من الملعب".

  • مانو مينيزيس بين "دفع مارسيلو والاشتباك مع مساعده"!

    وبخلاف واقعة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ هُناك بعض المواقف الحديثة، التي أثارت الجدل بشأن المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس.

    أشهر هذه المواقف؛ تلك التي جمعت بين مينيزيس والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد سابقًا.

    آنذاك وتحديدًا في نوفمبر من العام الماضي "2024"، عندما كان مينيزيس ومارسيلو يتواجدا معًا في صفوف نادي فلومينينسي البرازيلي؛ وقع خلاف بينهما على أرضية الملعب، وصل إلى استخدام اليد.

    نعم.. مينيزيس كان يستعد لإدخال مارسيلو "بديلًا"، في مباراة فلومينينسي وجريميو ضمن منافسات الدوري البرازيلي 2024؛ حيث أنه بينما كان يقف الثنائي على الخط، اِلتقطت الكاميرات المدير الفني البرازيلي وهو يدفع لاعبه بقوة ويطالبه بالعودة إلى الدكة.

    وعقب نهاية المباراة.. برر مينيزيس تصرفه المثير مع مارسيلو؛ بالقول: "سمعت بعض الكلمات من اللاعب، لم تعجبني أبدًا".

    ورفض مانو مينيزيس الكشف عن هذه الكلمات؛ إلا أن صحيفة "جلوبو" أكدت وقتها، أن مارسيلو قال لمدربه وهو يعطيه التعليمات الأخيرة للنزول بديلًا: "أنت تقترب مني لتظهر بشكلٍ جيد أمام الجماهير فقط".

    ونتيجة لهذه الأزمة.. أصدر نادي فلومينينسي قرارًا بـ"فسخ عقد" مارسيلو؛ وذلك قبل أن يرحل مانو مينيزيس فيما بعد، ليحط الرحال الآن في فريق جريميو الأول لكرة القدم.

    أيضًا.. لا يُمكن أن ننسى المشهد الذي جمع بين مينيزيس وتياجو كوسلوسكي، مساعده في الجهاز الفني لنادي جريميو؛ وذلك خلال مواجهة ميراسول في شهر سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الدوري البرازيلي 2025.

    وظهر مينيزيس وهو يدخل في مشادة مع تياجو، على دكة بدلاء نادي جريميو؛ وذلك بسبب ارتكاب مساعده خطأً، في أحد التبديلات خلال مواجهة ميراسول.

    وأعلن مينيزيس بعد نهاية المباراة، أن مساعده أعطى اسم لاعب خاطئ إلى الحكم الرابع؛ قائلًا: "كان من المفترض خروج جواو بيدرو ودخول بافون؛ إلا أن تياجو أرسل اسم أليسون، إلى الطاقم التحكيمي".

    وشدد مانو مينيزيس على أنه لم يرغب في خروج أليسون من أرضية الملعب؛ إلا أن الخطأ الذي ارتكبه مساعده، حال دون ذلك.

  • Palmeiras v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    كلمة أخيرة بعد تصرفات مانو مينيزيس المثيرة للجدل

    ومن كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ سنجد أن المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس على حق بالفعل، وذلك على النحو التالي:

    * واقعة عبدالرزاق حمدالله في النصر: لا يحق للاعب أن يعترض بشكلٍ سيئ، على قرارات مدربه.

    * واقعة مارسيلو في فلومينينسي: لا يجوز للاعب أن يتحدث مع مدربه بهذا الشكل، لمجرد أنه لا يلعب أساسيًا.

    * واقعة مساعده في جريميو: ارتكب خطأً ساذجًا في التبديل، وكانت النتيجة خسارة الفريق في النهاية.

    * واقعة جماهير جريميو: لا يُمكن السماح لأي مشجع أن يوجه سباب إلى مدرب أو لاعب، مع حق الجميع في النقض بالطبع.

    لكن أيضًا.. هذا لا يبرر أبدًا ردود أفعال مينيزيس في جميع هذه المواقف؛ خاصة مثلما فعل ضد مارسيلو، أو مع جماهير جريميو.

    وكان من الممكن لمينيزيس أن يُعاقب مارسيلو، دون أن يدفعه أمام الكاميرات بهذا الشكل؛ كما كان يجب أن يقوم بإيصال رسالته إلى جماهير جريميو التي تسيئ له، من غير أن يوجه "إشارة غير أخلاقية بإصبعة".

    لذلك.. نقول في النهاية إن تصرفات مانو مينيزيس "الطائشة"، تحوّله في كثير من الأحيان أمام الرأي العام؛ من شخصٍ على حق إلى مُدان.