ما فعله مع عبدالرزاق حمدالله "نقطة في بحر"! .. تصرفات مدرب النصر الأسبق الطائشة تتواصل وآخرها "إصبع بوجه جمهوره"

"الطيش يقتل الحق في مهده"!.. حقيقة يُجسدها أحد المدربين الأجانب؛ الذين مروا على الوسط الرياضي السعودي في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا عملاق الرياض النصر.

هذا المدرب هو البرازيلي مانو مينيزيس؛ الذي قاد فريق النصر الأول لكرة القدم في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2021، قبل أن يعود إلى بلاده مجددًا.

وبعد العودة للبرازيل.. تنقل مينيزيس بين أندية إنتر ناسيونال وكورينثيانز وفلومينينسي؛ وصولًا إلى فريق جريميو الأول لكرة القدم، الذي يقوده منذ أبريل 2025 وحتى الآن.

وفي كل محطة تدريبية تقريبًا؛ أصبح لزامًا على هذا المدير الفني البرازيلي البالغ من العمر 63 سنة، أن يُثير ضجة كبرى بسبب تصرفاته "الطائشة".

والغريب في الأمر أن مينيزيس، قد يكون على حق في كثير من المواقف التي يتعرض لها؛ لكن يتم تجاهُل ذلك تمامًا، والتركيز على ردة فعله فقط.

وأساسًا.. التركيز على ردة فعل مانو مينيزيس غالبًا ما يكون طبيعيًا؛ خاصة أن تصرفاته تخرج عن المألوف، بل وتصل إلى حد "الطيش" كما ذكرنا.