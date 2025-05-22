إجابته غير حاسمة مثل زميله .. حمد الله يثير الغموض في الشباب ويشكر جماهير الاتحاد!

حمدالله أثار الجدل في مباراة الشباب والاتحاد..

لم يُخفِ المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، ارتباطه الكبير بجماهير ناديه السابق الاتحاد، وهو الأمر الذي وضعه في دائرة الانتقادات، والتشكيك أحيانًا، خاصة خلال مواجهاته أمام العميد.

وانتقل حمد الله إلى صفوف الشباب في الصيف الماضي، قادمًا من الاتحاد، في صفقة انتقال حر، فيما شارك المهاجم صاحب الـ34 عامًا، في 30 مباراة خلال الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وسبق أن تحدث حمد الله عن جماهير الاتحاد، خلال فترة احترافه في صفوف العميد، قائلًا إنهم أعادوه للحياة بعدما قتله النصر في فترته الأخيرة داخل أرجاء العالمي.

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