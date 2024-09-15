عبد الرزاق حمد الله ضد القادسية | الجلاد يتعرض للجلد .. وبهذا السيناريو فاز بالدوري مع النصر!

مشاركة حمد الله الأولى للنسيان مع الشباب..

مشاركة أولى للنسيان.. هكذا كان عنوان المباراة الرسمية الأولى للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي ارتدى قميص الشباب، وحمل شارة قيادته، في لقائه الأولى مع شيخ الأندية، في مواجهة القادسية، بدوري روشن السعودي.

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المهاجم المغربي صاحب الـ33 عامًا، انتقل إلى صفوف الشباب، في موسم الميركاتو الصيفي، قادمًا من الاتحاد، بعقد لمدة موسمين، فيما غاب اللاعب عن أولى مباراتين أمام الاتفاق والخليج، بعد تعرضه لإصابة عضلية، ليسجل حضوره الأول في مواجهة بني قادس.

الشباب فاز على القادسية بنتيجة (1-0)، في الجولة الثالثة، ونجح الليوث في تحقيق فوزه الثاني بدوري روشن، كما تمكن من إيقاف سلسلة انتصارات القادسية بعد فوزه في أولى جولتين، ليتقاسم الفريقان رصيد الـ6 نقاط، بهدف أحرزه ماجد كنبه، الذي احتفل برفع قميص زميله فهد المولد، والذي تعرض لحادث السقوط من منزله في دبي، ليتلقى العلاج اللازم في أحد مستشفيات الإمارة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عبد الرزاق حمد الله، في مباراة القادسية والشباب..