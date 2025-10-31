"لا أحتاج لخدماتك" .. الكشف عن الحديث المثير الذي دار بين ألجواسيل وعبد الرزاق حمد الله!

بعد الجدل الكبير الذي أثير في الموسم الماضي حول الخلاف بين عبد الرزاق حمد الله ويانيك كاراسكو بشأن تنفيذ ركلة جزاء في مباراة الخلود، عاد النجم المغربي ليغلق هذا الملف تمامًا، مؤكدًا أن ما حدث أصبح من الماضي ولا يستحق إعادة الحديث عنه.

وخلال ظهوره الأخير في مدرجات مباراة الشباب وضمك، فاجأ حمد الله الجماهير بموقف لافت، إذ استجاب لطلب أحد المشجعين بالتوقيع على قميص نادي الشباب الذي يحمل رقم "10" واسم كاراسكو، كما قام بالتصفيق بحرارة لزميله البلجيكي بعد تسجيله هدفًا مميزًا من ركلة جزاء على طريقة بانينكا، في إشارة واضحة إلى انتهاء الخلاف بين الطرفين وعودة روح الانسجام داخل الفريق.

ورغم أن حمد الله لم يتمكن بعد من هز الشباك خلال الموسم الحالي بسبب غيابه عن عدد كبير من المباريات، إذ شارك في ثلاث مواجهات فقط واكتفى بصناعة تمريرة حاسمة واحدة، إلا أن زميله كاراسكو خطف الأضواء وأصبح النجم الأبرز في صفوف الشباب هذا الموسم.

النجم البلجيكي شارك في جميع المباريات الثماني التي خاضها الفريق منذ انطلاق الموسم في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل ستة أهداف، منها هدف ضد الخليج، وآخر أمام الحزم، وثالث أمام الخلود، بالإضافة إلى هدف في مرمى ضمك، بينما سجل هدفين أمام أبها والزلفي في الكأس.

ونجح الشباب بفضل تألق كاراسكو في التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك عقب فوزه على الزلفي، إلا أن القرعة وضعته في مواجهة نارية أمام الاتحاد حامل اللقب، الذي أطاح بالنصر من الدور السابق.

أما في دوري روشن السعودي، فلا يزال الشباب يعاني من تراجع نتائجه، إذ اكتفى بتحقيق انتصار وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، في وقت يأمل فيه أن تعيد عودة حمد الله واستمرار تألق كاراسكو بعض التوازن إلى مسيرة الفريق خلال الجولات المقبلة.