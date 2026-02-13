Goal.com
الحظ عانده مرتين: حمد الله بثوب مهترئ من كين .. وإنذار بشرب الكأس المريرة التي ذاقها السومة!

عودة حزينة لنجم المغاربة..

ما أصعب أن تكون عودتك بعد غياب طويل، أمام عملاق بحجم الأهلي، هكذا بات موقف الهدّاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي عانده الحظ في ليلة انهيار الشباب على ملعبه، بخماسية مقابل هدفين، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وجاءت خماسية الأهلي عن طريق ريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميلوت وإيفان توني (ركلة جزاء) في الدقائق 6 و20 و25 و34 و84، فيما جاءت ثنائية الشباب بقدم يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 (من علامة الجزاء).

ورفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، ليواصل مزاحمة الهلال على الصدارة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 19 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء حمد الله في قمة الشباب والأهلي..

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    حمد الله بـ"ثوب مهترئ" لهاري كين

    رغم كونه ليس الوحيد، ولكنه المثال الأبرز على فكرة المهاجم "متعدد الأدوار"، ذلك هو النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي تجده يسجل ويتراجع ويدافع ويترك المساحات لزملائه في أرض الملعب.

    اليوم، شاهدنا عبد الرزاق حمد الله، مجبرًا على التراجع إلى الخلف، في ظل الضغط الهجومي الكبير للاعبي الأهلي، إلا أن أدواره المتعددة جعلته في بعض الأحيان، بمثابة "التائه" في الميدان، وكان ذلك واضحًا في تمريراته الخاطئة، حيث كثيرًا ما تعرضت كراته للقطع بفضل الضغط العكسي لكتيبة يايسله.

    ورغم أن حمد الله عائد حديثًا بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركاته في الدوري، خلال الجولة التاسعة، في مباراة الأخدود، وبشكل عام، لم يشارك إلا في خمس مباريات، بما فيها لقاء اليوم، إلا أن تراجعه الكثير ربما كان يحمل نوعًا من المجازفة.

    • إعلان

  • رغم كل شيء .. الحظ عاند حمد الله

    إذا قلنا إن فرص الشباب تلخصت في تسديدتين ما بين الخشبات الثلاث، سجلتا هدفي يانيك كاراسكو من ركلتين حرة وجزائية، فإن حمد الله كان يملك الفرصة لأن يقلص الفارق، لدرجة تجعلنا نقول إن الشباب كان قريبًا من العودة في النتيجة.

    رغم فارق الثلاثة أهداف؟ نعم. فرغم أن حمد الله كثيرًا ما كان يتراجع للخلف، إلا أن خطة إيمانول ألجواسيل بشكل عام، في الشوط الثاني، تجعل المغربي بمثابة نقطة الإنهاء لهجمات الليث، خاصة مع قلة الفرص، حتى وجدنا يانيك كاراسكو يتركز في اللعب على الأطراف، تاركًا مهمة كتابة كلمة النهاية للهجمات إلى حمد الله.

    ومع ذلك، فإن حمد الله كان قريبًا من تسجيل هدفين، لولا الحظ الذي عانده في ارتطام الكرة في العارضة والقائم، خلال الدقيقتين 73 و88.

    عبد الرزاق الذي قاد المغرب للقب كأس العرب، لعب بذكاء في لقطة الفرصة الثانية، حيث شاهدناه كيف يتواجد وسط الخط الخلفي، ثم يكسر مصيدة التسلل وينطلق ويراوغ إدوارد ميندي، قبل أن يسدد الكرة في القائم.

  • Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia

    رسالة الأهلي للسومة وحمد الله: تنافسا بعيدًا عني!

    مع عودة حمد الله، عاد الحديث عن صراع التنافس مع عمر السومة على صدارة الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين السعودي، رغم أن المغربي تأخر كثيرًا من أجل تنفيذ وعيده للسوري بأن يحطم رقمه التاريخي.

    * عمر السومة: 159 هدف في 210 مباراة.

    * عبد الرزاق حمد الله: 151 هدف في 168 مباراة.

    ورغم ذلك، إلا أن الثنائي فشلا في هز شباك الأهلي، خلال الموسم الجاري، سواءً عمر السومة الذي خسر أمامه مع الحزم، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (2-0)، أو حمد الله مع الشباب، الذي تعادل معه ذهابًا (1-1)، وانهار أمامه إيابًا (2-5)، وكأن الراقي وجه رسالة للثنائي بأن يواصلا التنافس بعيدًا عنه.

    الجدير بالذكر أن حمد الله يحمل في جعبته 9 أهداف في 15 مباراة ضد الأهلي، حيث تمكن من هز شباك الراقي مع أربع فرق مختلفة "النصر، الاتحاد، الشباب، الجيش القطري".

  • هل يشرب حمد الله من كأس السومة؟

    على الرغم من تاريخه الكبير في ملاعب السعودية، إلا أن عمر السومة يحمل في مسيرته نقطتين مظلمتين، بأنه "هبط" مرتين إلى دوري الدرجة الأولى، سواءً مع الأهلي أو العروبة.

    الشباب يقدم واحدة من أسوأ مواسمه على الإطلاق، بعد مرور 21 جولة، حقق فيها عشر هزائم مقابل أربعة انتصارات فقط وسبعة تعادلات.

    ومع ابتعاده بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط، يأتي السؤال "هل يسير مؤشر الشباب إلى الهبوط؟"، والذي يجعل حمد الله الذي خرج منتشيًا بلقب كأس العرب مع المغاربة، معرضًا لشرب الكأس التي ذاق منها السومة مرتين، أم أن الشباب في انتظار مخرج يجعله ينقذ آماله في البقاء؟ خاصة وأن نتائج الليث غير مبشرة على الإطلاق.

