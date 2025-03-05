"احترموا إرث والدنا" .. عائلة مؤسس الهلال تنتفض وتكشف حقيقة البيان المثير ضد الإدارة!

حلقة جديدة من إثارة الجدل في الهلال..

يعيش نادي الهلال حاليًا، مرحلة من عدم الاستقرار؛ وذلك بالتزامن مع تراجع النتائج، خاصة على المستوى المحلي.

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هذه المرحلة من عدم الاستقرار، واكبها هجومًا عنيفًا على مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، برئاسة فهد بن نافل، بالإضافة إلى جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس هذا فقط؛ بل انتشر بيان في الساعات القليلة الماضية، منسوبًا إلى عائلة الشيخ عبدالرحمن بن سعيد، مؤسس الهلال؛ يطالبون فيه مسؤولي النادي الحاليين، بالرحيل عن مناصبهم.