أحمد فرهود

عبدالإله العمري أو هذا الثنائي! .. الاتحاد يرسم خطة تدعيم الدفاع و"اقتراح صفقة تبادلية مثيرة مع النصر"

كواليس مثيرة من داخل الاتحاد والنصر..

يعمل نادي الاتحاد على صفقة مهمة للغاية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الاتحاد عانى بشدة في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قبل أن ينتفض مؤخرًا بشكلٍ كبير، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    الاتحاد يريد استعارة عبدالإله العمري.. ولكن!

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، محاولة نادي الاتحاد "استعارة" النجم الدولي عبدالإله العمري، قلب دفاع فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    الموقع كشف عن أن الاتحاد، يجد صعوبات كبيرة في حسم الصفقة؛ بسبب "المغالاة المالية" من نادي النصر، للتخلي عن اللاعب.

    وأشار الموقع إلى أن العميد الاتحادي، بدأ يدرس بعض الحلول البديلة؛ من أجل تدعيم الخط الخلفي، حال فشلت صفقة العمري نهائيًا.

  • حلول الاتحاد البديلة حال فشل صفقة عبدالإله العمري

    واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، عن الحلول البديلة التي وضعها نادي الاتحاد؛ من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأول، حال فشل صفقة نجم النصر عبدالإله العمري.

    أبرز هذه الحلول هي التعاقد مع مدافع نادي التعاون وليد الأحمد؛ حيث تم إرسال مخاطبات إلى سكري القصيم بالفعل، حسب نفس الموقع.

    وشدد الموقع على أن التعاون، لديه عرضًا آخر من نادي القادسية، للتعاقد مع الأحمد في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وسط محاولات تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة، من الصفقة.

    أما الحل الآخر؛ هو استعارة العميد الاتحادي للمدافع الدولي جهاد ذكري، من فريق القادسية الأول لكرة القدم.

  • بطلها العمري.. اقتراح صفقة تبادلية بين النصر والاتحاد

    وأخيرًا.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص صفقة انتقال المدافع الدولي عبدالإله العمري، من قلعة العالمي إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    المريسل اعترف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن تخلي النصر عن العمري في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ أمر صعب للغاية.

    ورغم ذلك.. كشف المريسل عن أنه اقترح على مسؤول نصراوي - لم يذكر اسمه -، خلال حوار دار بينهما؛ إجراء صفقة تبادلية مع العميد الاتحادي، يكون أحد طرفيها العمري.

    وحسب الإعلامي الرياضي ذاته؛ هذه الصفقة التبادلية تتمثّل في انتقال العمري إلى الاتحاد، مقابل حصول النصر على خدمات الجناح البرتغالي لقلعة العميد روجر فيرنانديز.

    ولم يذكر عبدالعزيز المريسل أي تفاصيل أخرى؛ وهل أيّد المسؤول النصراوي هذه الصفقة التبادلية مع السير فيها، من عدمه.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 13 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

