عبدالإله العمري أو هذا الثنائي! .. الاتحاد يرسم خطة تدعيم الدفاع و"اقتراح صفقة تبادلية مثيرة مع النصر"

وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، محاولة نادي الاتحاد "استعارة" النجم الدولي عبدالإله العمري، قلب دفاع فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الموقع كشف عن أن الاتحاد، يجد صعوبات كبيرة في حسم الصفقة؛ بسبب "المغالاة المالية" من نادي النصر، للتخلي عن اللاعب.

وأشار الموقع إلى أن العميد الاتحادي، بدأ يدرس بعض الحلول البديلة؛ من أجل تدعيم الخط الخلفي، حال فشلت صفقة العمري نهائيًا.