رغم إشارته بالرحيل سابقًا .. عبدالإله المالكي يعطي مؤشرًا للبقاء مع الهلال برسالة "ضمنية" إلى إنزاجي!

على مدار نوفمبر، كان عبد الإله المالكي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محور حديث الأوساط الكروية في السعودية، بعدما أبدى انفتاحه على فكرة الرحيل عن قلعة الزعيم، خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده.

وكان المالكي قد شارك في الـ"8" دقائق الأخيرة من مباراة الهلال ضد الفتح، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليسجل حضوره الأول في موسم 2025-2026، حيث قرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الدفع به من أجل تأمين النتيجة، بعد طرد زميله ناصر الدوسري خلال المباراة.

ويعتمد إنزاجي - بنسبة كبيرة - على مشاركة عبد الإله المالكي، في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يستعد اللاعب لمهمة جديدة، حيث يحل الهلال ضيفًا على الشارقة الإماراتي، الإثنين، في الجولة السادسة.