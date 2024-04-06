عام المفاجآت .. جيرونا يقود ثورة "صغار" القوم نحو دوري أبطال أوروبا!

الفرق الصغرى تنافس بقوة للتأهل لدورى الأبطال 2024-2025

قد تشهد نسخة بطولة دورى أبطال أوروبا 2024-2025 بنظامها الجديد مشاركة فرق صغرى حديثة لأول مرة فى تاريخهم إذا استمروا بمراكزهم الحالية فى جدول ترتيب الدوري.

وكان أحد الانتقادات الأكثر شيوعًا لبطولة دورى الأبطال بنظامها الجديد هو أنه سينهى الإثارة وستكون نتائج المباريات سهلة التوقع مما سيؤدى إلى استمرار سيطرة الفرق الأكثر قوة ماليًا على البطولة.

وسيمنح نظام دوري أبطال أوروبا الجديد الأمان للفرق الكبرى التي قد تتعثر خلال مبارياتها الثمانية في دور المجموعات بالموسم المقبل، مع السماح للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 بلعب جولة فاصلة بنظام مباريات ذهاب وإياب لتحديد 8 فرق تتأهل للدور ثمن النهائي بجانب المتأهلين الثمانية السابقين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحتى الآن هذا العام هو "عام الفرق الصغرى" حيث يبدو أن هناك سلسلة من الفرق الناشئة تنافس بقوة ضد الفرق الكبرى وتقترب من حجز مقعدًا لها ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالي أبرز الفرق الصغرى التى تقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم القادم على النحو التالى:-