عام "الجحيم" لكورتوا .. مسيرة نجم ريال مدريد الدولية قد تنتهى مبكرًا!

هل يعتزل كورتوا دوليًا؟

أنهت الإصابات آمال تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد فى المشاركة ببطولة أمم أوروبا 2024 المقرر انطلاقها هذا الصيف، ولكن حتى إذا كان سليمًا فلم يكن سيشارك أيضًا بالبطولة بسبب انهيار علاقته مع دومينيكو تيديسكو، مدرب منتخب بلجيكا.

وسيلعب منتخب بلجيكا اليوم مباراته الودية ضد منتخب إنجلترا بدون اثنين من نجومه حيث يغيب القائد كيفين دي بروينه، بسبب مشاكل فى لياقته البدنية، ولكن غياب كورتوا، أكثر تعقيدًا حيث يعانى حارس مرمى ريال مدريد من الإصابة وقد خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الممزق في ركبته اليمنى ليتم استبعاده من خطط منتخب بلجيكا لبطولة أمم أوروبا 2024، ولكن هذا ليس كل القصة.

فعلى الرغم أن كورتوا، لم يلعب منذ الصيف الماضي إلا أنه عانى من موسم كابوسي ولا يمكن إلقاء اللوم عليه في مشاكل الإصابة إلا أن بعض المشاكل الأخرى كانت من صنعه.

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ويتميز حارس المرمى البالغ من العمر 31 عامًا بالصراحة ويعتقد أنه تم التعامل معه بطريقة قاسية على الرغم من كونه من بين الأفضل في مجالهK والحرب الكلامية الأخيرة لكورتوا والخلاف العلني مع مدربه قد يكلفه كثيرًا ويهدد باعتزاله المبكر دوليًا.