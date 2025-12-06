هاتريك الاتحاد لم يكن صدفة: عادل بولبينة "رعب جزائري" في كأس العرب .. وعلى الأرجنتين الحذر!

هكذا سجل البطل عودته بكل قوة، بعد بداية "متعثرة" في كأس العرب 2025، فبعد تعادل مع السودان، جاء منتخب الجزائر ليسحق البحرين بلا رحمة، بنتيجة (5-1)، في مباراة الجولة الثانية، والتي كادت أن تشهد غلة إضافية من الأهداف.

وفي ظل "سيل" الأهداف الجزائرية في شباك البحرين، جاء عادل بولبينة، نجم الدحيل القطري، ليعلن عن نفسه بقوة، باعتباره مفتاح فوز الخضر، بل وموهبة جاءت إلى الأراضي القطرية، لتعلن للجميع بأن محاربي الصحراء يمتلكون سلاحًا قد يقودهم للقب الثاني تواليًا.

وتمكن عادل بولبينة من التوقيع على هدفين وتمريرة حاسمة، من أصل 5 أهداف سجلها المنتخب الجزائري في شباك البحرين، كما كان أحد أبرز النجوم الذين نالوا الإشادة بمستواهم في مباراة السودان، رغم التعادل السلبي الذي آلت إليه المباراة.