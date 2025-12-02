Getty Images Sport
استبعاد نجم برشلونة بسبب الحمى.. ضربة كبرى لفليك قبل موقعة أتلتيكو مدريد!
برشلونة يعلن إصابة دي يونج
في بيان طبي عاجل، أعلن نادي برشلونة غياب نجم الوسط فرينكي دي يونج عن لقاء أتلتيكو مدريد بداعي المرض، بعد إصابته بحمى مفاجئة ما يبعده عن خوض اللقاء المهم.
وكان دي يونج قد غاب بشكل مفاجئ عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة، ما أربك حسابات المدرب هانز فليك، خاصة أن الجماهير كانت تترقب عودته للتشكيل الأساسي لتعويض النقص في خط الوسط، بعد استنفاده عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة (أمام أتلتيك بيلباو) إثر طرده أمام سيلتا فيجو.
وكشفت إذاعة "RAC1" لاحقاً أن استبعاد دي يونج من اللقاء الذي حسمه "البلوجرانا" بنتيجة (3-1) جاء لـ"أسباب عائلية".
وأمام هذا الغياب، وعدم الجاهزية الكاملة لبيدري، وإصابة فيرمين لوبيز، اضطر فليك للمراهنة على الثنائي الشاب مارك بيرنال ومارك كاسادو في الارتكاز، مع إعادة داني أولمو لمركز صانع الألعاب، وهو الرهان الذي أتى ثماره بامتياز بعدما سجل أولمو هدفين قاد بهما الفريق لفوز ثمين في الجولة الرابعة عشرة.
معاناة برشلونة في وسط الملعب
سلط هانز فليك الضوء على المعاناة المستمرة في خط وسط برشلونة، مشيراً بحسرة واضحة إلى الفارق الكبير بين الاستقرار الفني الذي ميز الفريق في الموسم الماضي، وبين "التخبط الإجباري" الذي يعيشه حالياً نتيجة لعنة الإصابات.
وأوضح المدرب الألماني أن فقدان "عنصر الثبات" في التشكيل الأساسي، لا سيما في محور الوسط الذي كان يعتمد سابقاً بانتظام على ثنائية دي يونج وبيدري، قد أثر سلباً على منظومة الأداء الجماعي.
لكن وسط هذه الغيوم، زفّ فليك بشرى سارة للجماهير الكتالونية قبل قمة أتلتيكو مدريد، مؤكداً الجاهزية التامة لـ"المايسترو" بيدري للمشاركة أساسياً ليعيد التوازن المفقود، وذلك قبل أن يتلقى الضربة الكبرى بغياب دي يونج بسبب الحمى.
ماذا قدم دي يونج مع برشلونة هذا الموسم؟
رغم الغيابات المتقطعة، يظل فرينكي دي يونج عنصراً حيوياً في خط وسط برشلونة هذا الموسم.
شارك الهولندي في 15 مباراة إجمالاً، منها 10 في الدوري الإسباني و5 في دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1214 دقيقة. في الليجا، صنع هدفين، بينما لم يسجل أو يصنع في دوري الأبطال.
وتظهر مشاركاته تنوعاً في الأدوار بين لاعب وسط محوري ولاعب وسط مدافع، حيث لعب 4 مباريات أساسياً في دوري الأبطال من أصل 5 مشاركات.
أما في الليجا، فقد غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة أو الإيقاف، لكنه شارك أساسياً في معظم المباريات التي كان متاحاً فيها.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، مستفيداً من الهدية التي قدمها له غريمه التقليدي ريال مدريد بتعادله أمام جيرونا. هذا التعادل أوقف رصيد "الميرينجي" عند 33 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني، مما أشعل صراع المقدمة بفوارق ضئيلة للغاية؛ حيث يحل فياريال ثالثاً بـ 32 نقطة، ويطارهم أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، في سباق رباعي محموم على اللقب.
ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز على الأتلتي في ملعب كامب نو، للاحتفاظ بالصدارة، ولن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، فبعد القمة النارية في الدوري الإسباني، سيتحول الفريق لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن الفريق تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.
وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.
