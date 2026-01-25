AFP
ظهور ميسي الأول في 2026 | تغيير مبكر وخسارة بثلاثية نظيفة لإنتر ميامي!
- Getty Images Sport
ثنائية جيريرو الحاسمة
ذهبت المباراة بشكل كبير لصالح أصحاب الأرض بفضل ثنائية باولو جيريرو، الذي سجل أول هدفين في المباراة. وجاء الهدف الثالث في الشوط الثاني، بعد تمريرة من فيديريكو جيروتي وتسديدة من لويس راموس.
- AFP
ميسي تم استبداله مبكراً
كان أداء ميسي هادئًا، مثل بقية زملائه في الفريق، حيث كانت اللحظات الوحيدة التي شكلت خطرًا على إنتر ميامي هي الركلات الحرة التي افتقرت إلى الدقة. تم استبدال النجم الأرجنتيني في الدقيقة 63. لعب ميامي بتشكيلة قوية ضد الفريق البيروفي، حيث شارك لويس سواريز ورودريجو دي بول وماتيو سيلفيتي في التشكيلة الأساسية. كما شارك اللاعبان الجديدان داين سانت كلير وسيرخيو ريجيلون لأول مرة مع فريق هيرونز.
- AFP
سواريز يضيع فرصة سانحة
أضاع لويس سواريز فرصة سانحة لتقليص الفارق في يوم عيد ميلاده التاسع والثلاثين. غادر سواريز الملعب في الدقيقة 63 برفقة دي بول وميسي.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستكون المباراة التالية لإنتر ميامي ضد أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في 31 يناير في ميديلين.
إعلان