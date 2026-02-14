Getty
"ظننت أنها دخلت!" - ليام ديلاب لاعب تشيلسي يشرح الفشل المروع أمام هال بعد ثلاثية من التمريرات الحاسمة
تشيلسي يتقدم بفارق كبير رغم إهدار ديلاب
تأهل تشيلسي إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب MKM بفوزه على هال بفضل ثلاثية من بيدرو نيتو وهدف من إستيفاو. لكنها كانت ليلة غريبة بالنسبة لديلاب، الذي فشل مرة أخرى في إيجاد طريقه إلى الشباك. كان يجب أن يسجل في الشوط الأول، لكنه فشل في التأكد من أن الكرة قد تجاوزت الخط بعد أن صدّ كرة من الحارس. تمكن ديلاب من التقاط الكرة المرتدة وسددها نحو المرمى، لكن فيليبس تصدى لتسديدته. أنهى المهاجم المباراة بثلاث تمريرات حاسمة، لكنه سجل هدفين فقط في 23 مباراة خاضها مع تشيلسي هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف في آخر تسع مباريات خاضها مع البلوز.
"ظننت أنه دخل!"
اعترف ديلاب بعد ذلك أنه كان مقتنعًا بأن الكرة دخلت المرمى. وقال لـ TNT Sports: "أقسم بحياتي، كدت أهرب. ظننت أنها دخلت المرمى. من الواضح أنني كنت أنتظر صافرة الحكم. كان يجب أن أضعها مرة ثانية، لكن الأمر كان جنونيًا. كان ذلك تصرفًا غبيًا مني، لكنني ظننت أنها دخلت المرمى".
أثارت هذه الفرصة الضائعة انتقادات من المحلل والهداف القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر. وقال لـ BBC Sport: "يا إلهي. ماذا يفعل ديلاب؟ يبدو وكأنه يفكر، 'لدي كل الوقت في العالم'. إنه يتجول ببطء ويأخذ وقته. ماذا تنتظر؟ لم يكن ليام ديلاب في أفضل حالاته خلال الأربع دقائق الماضية. فقد أهدر الكرة مرتين وأضاع فرصة سهلة. كان ديلاب سيئًا، وقد أُتيحت له الفرصة الليلة. يبدو ديلاب كسولًا للغاية، ويجب أن يتحسن أداؤه".
تمكن ديلاب من التعافي، وحقق ثلاث تمريرات حاسمة في المباراة، مما أكسبه ثناء شيرر بعد ذلك. وأضاف: "تعافى ديلاب جيدًا من بدايته وكان له دور أساسي في الفوز. إنه يستحق الكثير من الثناء على ذلك".
ماذا قال روزينيور عن ديلاب؟
أشاد ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، بأداء ديلاب بعد المباراة. وقال للصحفيين: "أداء رائع. لكي تكون رقم 9، خاصة في النظام الذي نلعب به، لا يتعلق الأمر دائمًا بنفسك. الأمر يتعلق بإشراك الآخرين في اللعب. يتعلق الأمر أحيانًا بالتضحية بالركض حتى يحصل اللاعبون الآخرون على المساحة، وأعتقد أنه، مرة أخرى، بدأ ضغطنا بشكل جيد للغاية. لكن من الجيد أنك تبرز العديد من اللاعبين المختلفين، مما يعني أن أداء الفريق قوي للغاية. ومن 1 إلى 15، شعرت أن الأداء كان قويًا للغاية الليلة".
تحدث روزينيور أيضًا عن أداء فريقه وشرح سبب إعجابه الشديد بلاعبيه. وأضاف: "أعتقد أن الشيء الإيجابي بشكل عام كان أداء الفريق. أعتقد أن ضغطنا وكثافة أدائنا ومعدل عملنا، وبصراحة، كان بيدرو مثالاً على ذلك. لهذا السبب يسجل الأهداف التي يسجلها. أنا محظوظ جدًا لوجود لاعبين موهوبين مثلهم. ما أدركته بسرعة هو أنهم ليسوا مجرد لاعبين جيدين، بل هم محترفون متميزون. شعرت أن الأداء الليلة كان احترافيًا للغاية ضد فريق جيد جدًا يسعى للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه ليست مباراة سهلة. بعض ما قدمناه كان كل ما أريد رؤيته، لكن قبل ذلك، جعلتني القيم التي مثلها الفريق الليلة مدربًا سعيدًا للغاية".
ما هو مستقبل تشيلسي؟
سيتعرف تشيلسي على منافسه في الدور الخامس يوم الاثنين عندما يتم إجراء قرعة الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي. في غضون ذلك، سيحول الفريق تركيزه إلى مباراته المقبلة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع.
