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معتز الجمال

ظاهرة غريبة في الدوري الألماني.. لعنة "إسعاد الجماهير" تضرب البوندسليجا!

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في آخر جولتين..

شهد الدوري الألماني لكرة القدم ظاهرة غريبة في الجولتين 24 و25، والتي انتهت مبارياتهما اليوم الأحد.

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