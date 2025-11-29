أسد على ألافيس وشبح بلندن | بين طيف ميسي وعقدة الكبار.. هل يكتفي لامين يامال بدور بطل الصغار؟!

لعل اللقطة الأبرز التي ستبقى عالقة في الأذهان من هذه المباراة ليست هدفاً ولا تمريرة حاسمة، بل هي تلك اللحظة الفنية الخالصة التي حبست الأنفاس في الشوط الثاني.

حينما استلم لامين يامال الكرة على الرواق، لم يكن يواجه مدافعاً واحداً، بل تكتلاً يسعى لإيقافه، وبحركة جسد مخادعة، ومراوغة وتغيير اتجاه يوحي بأن الكرة جزء من قدمه، حدث ما لا نراه إلا نادراً؛ اندفع لاعبان من ديبورتيفو ألافيس نحو اتجاه الكرة ليصطدما ببعضهما البعض ويسقطا أرضاً في مشهد يجمع بين الكوميديا السوداء للمنافس، والعبقرية الفذة للمهاجم ويعيد بعض من طيف ميسي لنا.

هذه اللقطة تحديداً لم تكن مجرد استعراض للمهارة، بل كانت استحضاراً حقيقياً لـطيف ليونيل ميسي، هي تلك النوعية من المراوغات التي تهين الخصم كروياً وتجرده من توازنه دون حتى لمسه.

الأرقام تؤكد هذه الهيمنة الفردية، فاللاعب قام بـ 15 محاولة مراوغة، نجح في 9 منها، وفاز بـ 15 التحاماً ثنائياً، وهي إحصائيات مرعبة تشير إلى لاعب يمتلك ثقة لا حدود لها في قدراته الفردية، وقادر على تحويل الملعب إلى ساحة استعراض خاصة به.