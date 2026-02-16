طريق العودة.. 5 أشياء تمنح برشلونة فرصة ذهبية لدهس أتلتيكو مدريد!

خسر فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره رايو فاييكانو بنتيجة 0 مقابل 3 مساء الأحد في مواجهة كشفت الكثير من العورات الفنية قبل أيام قليلة من مواجهة الإياب الحاسمة في نصف نهائي الكأس أمام برشلونة.

سجل أهداف اللقاء فران بيريز في الدقيقة 40 ثم أضاف أوسكار فالنتين الهدف الثاني في الدقيقة 45 بينما اختتم نوبل ميندي الثلاثية في الدقيقة 76.

تأتي هذه الهزيمة المذلة لتعيد الأمل للفريق الكتالوني في تحقيق عودة تاريخية لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 0 مقابل 4 حيث بات الطريق ممهدًا أمام رجال المدرب فليك لاستغلال الحالة الكارثية التي ظهر عليها لاعبو العاصمة.