أحدث نادي فلامنغو صدمة في عالم كرة القدم البرازيلية يوم الثلاثاء بإعلانه رسمياً رحيل المدرب لويس. جاء هذا القرار مفاجئًا، بعد الفوز الساحق 8-0 على مادورييرا في مباراة الإياب من نصف نهائي بطولة كامبيوناتو كاريوكا. ورغم أن النتيجة ضمنت فوزًا ساحقًا بنتيجة 11-0 في مجموع المباراتين وتأهل الفريق إلى النهائي لمواجهة غريمه التقليدي فلومينينسي، إلا أن إدارة النادي رأت أن التغيير ضروري لمعالجة التراجع الملحوظ في مستوى الأداء.

ينهي انتهاء ولاية لويس المفاجئ فصلاً مهماً في تاريخ روبرو-نيغرو. بعد انضمامه كلاعب في عام 2019 وانتقاله إلى التدريب عبر صفوف الشباب في عام 2024، قوبل صعوده إلى منصب كبير بضجة كبيرة. ومع ذلك، أثبتت البيئة المليئة بالضغوط في ماراكانا أنها غير مواتية لأسطورة النادي، حيث تحركت الإدارة بسرعة لإعادة توجيه الفريق.

في بيانرسمي، أكد النادي رحيل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا وجميع أعضاء طاقمه الفني. وقال النادي: "يعلن نادي ريغاتاس دو فلامنغو أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء (3)، لن يكون فيليبي لويس مسؤولاً عن الجانب الفني للفريق المحترف". "ومعه، يغادر إيفان بالانكو وديوغو لينهاريس النادي أيضًا. يشكر فلامنغو اللاعب والمدرب السابق فيليبي لويس على كل ما حققه وشاركه في هذه الرحلة".