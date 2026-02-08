"أمر يحدث للمباراة الثالثة" .. مدرب ليون غاضب بسبب طرد إندريك والخصم يرد بقوة!

لم يكن بوسع المراهق البرازيلي أن يتمنى بداية أفضل لإعارته مع عملاق فرنسا ليون الشهر الماضي، إذ بدأ بقوة بتسجيله خمسة أهداف وصناعتين في خمس مباريات فقط. وقد انطلقت هذه البداية المذهلة بفضل هاتريك سجّله أمام ميتز في ظهوره الثالث فقط مع الفريق، مذكّرًا ناديه الأصلي وبقية العالم بمدى موهبته.

وكان المهاجم مصممًا على مواصلة مستواه التهديفي اللافت أمام نانت يوم السبت ومساعدة ناديه الجديد على مواصلة الصعود في جدول الترتيب، لكن مباراته انتهت مبكرًا بعدما أشهر له الحكم بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور ساعة بقليل من اللقاء.

ومع تقدم ليون 1-0 بالفعل بفضل هدف بافيل شولك، كان فونسيكا يأمل أن يحافظ لاعبوه على رباطة جأشهم ويحسموا فوزًا مهمًا خارج الديار. لكن بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني، كان إندريك، الذي كان يحمل بطاقة صفراء بالفعل، يطارد الكرة قبل أن يعترض طريقه ديهماين تابيبو. وبفعل الإحباط، ركل مهاجم ليون لاعب نانت وأصابه في الكاحل، لينال بطاقة صفراء أخرى.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، نُصح الحكم بترقية المخالفة الثانية التي تستوجب الإنذار إلى بطاقة حمراء مباشرة. وسيعني هذا القرار المُشدَّد إيقاف البرازيلي لمدة أطول، كما أشار إلى أن الركلة كانت أشد خطورة مما اعتُقد في البداية.