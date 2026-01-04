Getty Images Sport
فيديو | طالب زملاءه بعدم الهجوم.. موقف استثنائي من أسباس في موقعة سيلتا فيجو وفالنسيا!
بداية جيدة لسيلتا فيجو في 2026
استهل سيلتا فيجو عامه الجديد باستعراض كروي مبهر في ملعب "بالايدوس"، مكتسحاً ضيفه فالنسيا بنتيجة ثقيلة (4-1)، ليؤكد عزمه الحقيقي على المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.
وفرض "السماوي" أسلوبه بفضل تألق مهاجمه بورخا إجليسياس "الباندا" الذي وقع على ثنائية، كما تناوب جونز العبدلاوي وهوجو ألفاريز على دك شباك الضيوف في الشوط الثاني، مستغلين الانهيار التام لخطوط المنافس.
في المقابل، جسدت المباراة عمق الأزمة التي يعيشها فالنسيا تحت قيادة كارلوس كوربيران؛ إذ ظهر الفريق مفككاً وعاجزاً عن مجاراة إيقاع ومرتدات سيلتا السريعة.
بهذا الفوز العريض، رفع سيلتا رصيده إلى 26 نقطة مع ختام الدور الأول مرسخاً مكانته في المنطقة الدافئة بالمركز السابع وبفارق نقطتين عن المشاركات الأوروبية، بينما بات وضع "الخفافيش" كارثياً بتحقيقهم انتصاراً يتيماً فقط في آخر 13 جولة، حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر (ضمن الهبوط) برصيد 16 نقطة.
إصابة حارس فالنسيا
لم تكن الدقائق الأخيرة في "بالايدوس" مجرد نهاية لمباراة، بل مسرحاً لدراما مؤلمة تخللتها لقطة إنسانية رفيعة.
بدأت المأساة بإصابة حارس فالنسيا، يولين أجيريزابالا، بتمزق حاد في أوتار الركبة أثناء محاولته اليائسة لمنع الهدف الثالث،
في الهدف الرابع، ظل الحارس الباسكي يعرج تحت الخشبات ولم يستطع فعل شيء عندما واجهه أسباس وأهدى الهدف الرابع لهوجو ألفاريز في الوقت بدل الضائع.
أسباس.. والروح الرياضية
اضطر حارس فالنسيا للخروج من الملعب تاركاً فريقه بعشرة لاعبين بعد نفاد التبديلات، ليضطر لاعب الوسط "بيبيلو" لارتداء القفازات والوقوف كحارس مرمى في مشهد بائس بالدقيقة 90+6.
وفي خضم هذا الانهيار الفني والبدني للضيوف، تجلت لفتة القائد ياجو أسباس؛ الذي أصدر تعليماته لزملائه بـ "الهدوء" وعدم استغلال ضعف الحارس الاضطراري لزيادة الغلة التهديفية، طالباً منهم التوقف عن الهجوم احتراماً لعجز الخصم، رغم تبقي بضع دقائق في الوقت بدل الضائع.
ولم يكتفِ بذلك، بل التقطته الكاميرات وهو يناشد الحكم الرابع بتقليص الوقت بدل الضائع وإنهاء المباراة فوراً، مفضلاً الرأفة بمنافسه الجريح، ليرسم بذلك لوحة خالدة في سجلات الروح الرياضية.
ماذا بعد في الدوري الإسباني؟
بينما يواصل برشلونة هيمنته المطلقة على الصدارة برصيد 49 نقطة وبفارق مريح عن ملاحقه ريال مدريد (45 نقطة)، تشتعل المعارك في مناطق الوسط والقاع بشكل غير مسبوق.
خطف سيلتا فيجو الأنظار بقوة، حيث قفز للمركز السابع برصيد 26 نقطة، مؤكداً طموحه القاري.
لكن "السماوي" مقبل على اختبار حقيقي لمدى صلابته؛ إذ يتعين عليه الخروج لمواجهة إشبيلية الجريح في "بيزخوان"، ثم استضافة رايو فاييكانو، بالتزامن مع معاركه الأوروبية المرتقبة ضد ليل الفرنسي والنجم الأحمر، وهو جدول مزدحم سيكشف قدرة كتيبة جيرالديز على المداومة.
على النقيض تماماً، يعيش فالنسيا كابوساً حقيقياً باستقراره في المركز الـ18 (أول مراكز الهبوط) برصيد 16 نقطة فقط. وبعد رباعية سيلتا المذلة، يدخل "الخفافيش" مرحلة "نكون أو لا نكون" بمواجهات لا تقبل القسمة؛ البداية أمام إلتشي (التاسع) في مباراة حياة أو موت، تليها رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة خيتافي الصلب، ثم صدام مع إسبانيول المتألق (الخامس)، وهي سلسلة مباريات قد تحدد مصير المدرب ومشروع النادي بأكمله قبل انتهاء الشتاء.
