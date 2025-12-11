لم يكن المحلل طارق علي، يدرك أن ما قاله حول مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في المباراة الودية ضد الوحدة الإماراتي، سيعرّضه لسخرية بطابع "نصراوي"، وتلميحات بانتمائه للنادي المنافس، فماذا حدث؟
قالوا عنه "طاقية" رغم إشادته برونالدو .. وصف غريب لودية النصر والوحدة يثير السخرية ضد محلل إماراتي!
النصر يكتسح ورونالدو يضع بصمته
وعلى ملعب آل نهيان، حقق النصر فوزًا كبيرًا من معقل الوحدة، بنتيجة (4-2)، في مباراة تجريبية في ظل فترة التوقف الدولي، بسبب إقامة بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".
وتمكن كريستيانو رونالدو، من ترك بصمته في المباراة، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة أرضية قوية، وقدم أداءً طيبًا خلال أولى 45 دقيقة، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.
وأكمل رباعية النصر، كلُ من كينجسلي كومان، هارون كمارا، سعد الناصر، فيما وقع فاكوندو كروسبسكي وتاديتش على ثنائية الوحدة.
وكان من أبرز الملحوظات حول المباراة، هو ارتفاع سعر تذاكر المباراة، التي بلغت 578 دولار، رغم كونها "ودية"، كما شهد اللقاء حضور حوالي 15.8 ألف متفرج، فيما تراوحت أسعار التذاكر بين 55 و578 دولار.
تحولت إلى ودية بعد خروج كريستيانو
وامتدح المحلل الإماراتي طارق علي، ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ودية الوحدة، بقوله إن المباراة - بمشاركته - كانت تأخذ طابع "الرسمية"، وبعد خروجه صارت ودية.
وأوضح علي، عبر قنوات دبي الرياضية، أنه، كمشجع، فقد جزءًا كبيرًا من متابعته للقاء، حيث كان يهتم بمراقبة تحركات كريستيانو رونالدو وحتى تسجيله الهدف.
المباراة صارت ودية في نظر علي، ليس فقط لخروج رونالدو، وإن كان صرح بذلك، ولكن أيضًا بسبب استبدال عدد كبير من اللاعبين، حيث أجرى الوحدة 10 تبديلات خلال المواجهة.
- AI gfx GOAL ONLY
ردود الأفعال على وصف طارق علي .. ونصراوي: جمهورنا اكتسح الهلال!
وكان لرسالة طارق علي، صدى واسع لدى الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات ورسائل ساخرة حول ما ذكره بشأن مشاركة رونالدو، واعتبار المباراة "رسمية" بحضوره، و"ودية" بعد استبداله.
الانتقادات الجماهيرية تنوعت بين وصف رسالة طارق علي، بأنها تأكيد على تأثير كريستيانو رونالدو الطاغية على شعبية النصر، فيما خرجت التلميحات بميوله للنادي المنافس، ووصفه بـ"الطاقية".
وفي سياق متصل، تداول نشطاء عبر منصة (إكس)، مقطع فيديو للمدرجات في ملعب آل نهيان، والتي اكتست باللون الأصفر، في إشارة للشعبية الكبيرة للنصر في الإمارات، والتي وصفت أيضًا بأنها تكتسح جماهير الهلال.
- Getty Images Sport
قرار جيسوس بعد ودية الوحدة
وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى الرياض، بعد الانتهاء من المعسكر الإعدادي في الإمارات، وخوض المباراة التجريبية أمام الوحدة.
وذكر الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، بأن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، قرر عدم الاكتفاء بودية الوحدة، والبحث عن مباراة تجريبية أخرى، خلال الأسبوع المُقبل، من أجل اكتمال استعدادات الفريق للمرحلة المُقبلة من الموسم.
وكانت المباراة الودية أمام الوحدة، قد شهدت عودة الثنائي سعد الناصر وكينجسلي كومان، بعد غياب بسبب الإصابة، فيما غاب عبد الرحمن غريب، الذي اكتفى بتمارين انفرادية، لمعاناته من إصابة عضلية.
- Getty
الجولة العاشرة مهددة بالتأجيل
ويستعد المنتخب السعودي، لملاقاة فلسطين، اليوم، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تستمر حتى الخميس المُقبل.
وفي حالة تأهل الأخضر إلى نصف النهائي، فإن ذلك سيعني رسميًا، تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، بناءً على إخطار سابق من قِبل الرابطة إلى أندية المسابقة.
ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على النجمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في 21 ديسمبر، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.
وكان الإعلامي محمد الخميس، عبر برنامج "في 90"، قد أعطى مؤشرًا حول الموعد الجديد لمباريات الجولة العاشرة، في حالة التأجيل وصعود المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب، حيث يُنتظر أن تقام خلال أيام 22 و23 و24 و25 فبراير 2026، إلا أن الجولة الحادية عشرة، ستقام في موعدها المحدد.
- Getty Images Sport
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد أن تجاوز عقبة الاتحاد في المربع الذهبي.
وانطلق النصر، بشكل مذهل، في دوري روشن، حيث حقق الفوز في أولى تسع جولات، ليصل إلى النقطة 27، علمًا بأنه خاض عددًا من المواجهات القوية، حيث تغلب على الاتحاد (2-0)، واكتسح الخليج بنتيجة (4-1).
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ بدون مشاركة قائده كريستيانو رونالدو، ليضمن مقعدًا إلى دور الـ16.
وتمكن النصر من العبور إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوز نادي جدة، إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع البطولة من ثمن النهائي.