قالوا عنه "طاقية" رغم إشادته برونالدو .. وصف غريب لودية النصر والوحدة يثير السخرية ضد محلل إماراتي!

وعلى ملعب آل نهيان، حقق النصر فوزًا كبيرًا من معقل الوحدة، بنتيجة (4-2)، في مباراة تجريبية في ظل فترة التوقف الدولي، بسبب إقامة بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

وتمكن كريستيانو رونالدو، من ترك بصمته في المباراة، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة أرضية قوية، وقدم أداءً طيبًا خلال أولى 45 دقيقة، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وأكمل رباعية النصر، كلُ من كينجسلي كومان، هارون كمارا، سعد الناصر، فيما وقع فاكوندو كروسبسكي وتاديتش على ثنائية الوحدة.

وكان من أبرز الملحوظات حول المباراة، هو ارتفاع سعر تذاكر المباراة، التي بلغت 578 دولار، رغم كونها "ودية"، كما شهد اللقاء حضور حوالي 15.8 ألف متفرج، فيما تراوحت أسعار التذاكر بين 55 و578 دولار.